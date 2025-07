UPIPA * ACCORDO DI SETTORE: «L’APPROCCIO DI FENALT PORTA CONFUSIONE E PAURA TRA I LAVORATORI, IL TAVOLO È IN CORSO CON TUTTE LE SIGLE SINDACALI»

18.27 - giovedì 24 luglio 2025

Silenzi al tavolo, anatemi sui giornali. L’approccio di Fenalt porta confusione e paura tra i lavoratori. Il tavolo è tuttora in corso con tutte le sigle sindacali coinvolte.

A lasciare basiti non è tanto il contenuto quanto i toni usati, nel comunicato diffuso in queste ore, da Fenalt: sembra trasparire una volontà esplicita di conflitto. Ma andiamo con ordine. L’incontro di ieri mattina in Upipa, dedicato all’accordo di settore, è solo uno dei momenti di confronto di una trattativa che è tutt’altro che chiusa. Coi sindacati confederali, il confronto è particolarmente intenso e serrato: tutti stanno portando in discussione molte proposte e idee per trovare le migliori soluzioni per i lavoratori. Proprio in un tale contesto sorprende che Fenalt abbia apportato un contributo pressoché nullo, di fatto tacendo quasi sempre.

I toni del comunicato, dunque, palesano quella che pare essere la strategia complessiva del sindacato. Danno l’idea che Fenalt abbia già deciso di non firmare alcun accordo, qualunque esso sarà. A quel punto potrà dire che il risultato – qualunque esso sarà, ripetiamo – sarà un accordo inadeguato. Peccato, perché – al contrario – il luogo ideale per trovare i giusti equilibri è proprio il tavolo.

Entriamo ora in alcune delle questioni sollevate. Sui numeri dell’esodo non si capisce da quali fonti e quali riferimenti abbia il sindacato: il tema è certamente all’attenzione di Upipa, tanto da essere stato inserito anche nell’ultima presa di posizione pubblica, apparsa pochi giorni fa su molti media locali.

Dice Fenalt che solo il sindacato chiede riconoscimenti economici e professionali per i dipendenti quando, al contrario, il tema è stato sollevato da Upipa praticamente in ogni occasione possibile e in ogni nota inviata ai media, l’ultima è del 18 luglio.

Sul tema delle indennità notturne, Upipa è consapevole che la cifra va modificata, ma perché è bassa? C’è un motivo: all’ultimo rinnovo contrattuale, le parti concordarono di recuperare il potere d’acquisto eroso dall’inflazione. La soluzione fu di aumentare gli stipendi tabellari, dunque le risorse furono dirottate lì: ovvero paghe più alte per tutti a prescindere da altri fattori puntuali. Fenalt in quell’occasione non protestò. Peraltro, anche il tema delle indennità notturne è sul tavolo tuttora aperto e di cui stiamo parlando. Forse Fenalt non se ne è accorto.

Il tema dei buoni pasto, in aziende dove è presente un servizio di mensa, è stato affrontato molte volte e certo, gradualmente, si individuerà una soluzione idonea alle richieste. Quanto alla legittimazione degli interlocutori, al tavolo sindacale della contrattazione pubblica, essi sono definiti dalla legge.