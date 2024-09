UNTERBERGER (SVP) * FICTION BRENNERO: «RAPPRESENTAZIONE COMPLETAMENTE DISTORTA DEL BILINGUISMO IN SUDTIROLO»

17.47 - mercoledì 18 settembre 2024

Siamo in Italia e qui si parla italiano”, una frase che probabilmente la maggior parte dei sudtirolesi ha già sentito. Questa visione erronea viene rinforzata dalla fiction Brennero. Una rappresentazione distorta, aggravata dal fatto che la produzione ha ricevuto finanziamenti dalla Provincia.”

Così in una nota la Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“Al di là della Bolzano come città cupa, del collegamento tra un pluriomicida e gli attivisti sudtirolesi degli anni ’60 e del fatto che un sudtirolese tifoso di hockey vada a festeggiare in Piazza Vittoria, ciò che più colpisce è il messaggio principale, quello che nella vita pubblica del Sudtirolo si possa parlare solo italiano. Soprattutto quando si ha a che fare con le forze di polizia e il sistema giudiziario.

La pm, di madrelingua tedesca, che chiede all’ispettrice di polizia di passare all’italiano, “è una regola che vale per tutti”; l’ispettore di polizia che rimprovera la stessa ispettrice per averlo salutato in tedesco e che chiede sarcastico: “Siamo alla Procura di Innsbruck”? Ma il massimo lo si raggiunge quando sempre quest’ispettore dice a un sospettato “la invito a rivolgersi a due pubblici ufficiali in lingua italiana.”

Questo in palese violazione delle norme linguistiche vigenti in Sudtirolo. L’articolo 1 del DPR del 15.07.19 88 n. 574, equipara il tedesco all’italiano nel rapporto tra i cittadini e gli uffici pubblici, inclusi polizia e giustizia.

Contrariamente a quanto rappresentato nella fiction, i funzionari pubblici e gli ufficiali giudiziari, compresi i pubblici ministeri e i giudici, sono tenuti a usare la lingua dei cittadini ai quali si rivolgono. Secondo l’articolo 8 del suddetto decreto, tutti gli atti giudiziari che violano queste disposizioni linguistiche sono nulli.

È quindi scandaloso che la televisione pubblica diffonda un’immagine così distorta del Sudtirolo.

Milioni di italiani che non conoscono la nostra realtà da lunedì sera penseranno che la lingua principale del Sudtirolo è l’italiano e che il tedesco è tollerato solo in ambito privato. Non proprio la giusta pubblicità per il Sudtirolo.”

UNTERBERGER (SVP) 4-TEILER ‘BRENNERO‘: VÖLLIG VERZERRTE DARSTELLUNG DES VERHÄLTNISSES DER SPRACHEN IN SÜDTIROL

“Siamo in Italia e qui si parla italiano”, ein Satz den wohl die meisten SüdtirolerInnen bereits gehört haben. Diese irrtümliche Auffassung wird durch den vierteiligen Kriminalfilm ‘Brennero‘, der die Südtiroler Realität darstellen soll noch verstärkt. Nicht akzeptabel ist, dass diese verzerrte Darstellung auch noch vom Land Südtirol bezuschusst wird.“

So die Präsidentin der Autonomiegruppe im Senat Julia Unterberger in einer Aussendung.

„Neben einer viel zu düsteren Stadt Bozen, einem Südtiroler Hockeyfan, der sich ausgerechnet am Siegesplatz zum Feiern verabredet und einer äußerst zweifelhaften Verbindung zwischen einem Massenmörder und den Südtirol-Aktivisten der 60er Jahre, ist die Hauptbotschaft, zumindest der ersten Folge dieses Films, dass in Südtirol im öffentlichen Leben nur italienisch gesprochen werden darf. Dies vor allem im Umgang mit den Polizeikräften und dem Justizapparat.

Die Staatsanwältin deutscher Muttersprache fordert eine Polizeiinspektorin auf, „ins Italienische zu wechseln, das sei eine Regel, die für alle gelte“; der Polizeiinspektor, weist dieselbe Mitarbeiterin zurecht, weil sie ihn auf Deutsch begrüßt und fragt sarkastisch: „Sind wir hier bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck“? Die Steigerung ist nur noch derselbe Inspektor, der einen Verdächtigen anherrscht: „Ich lade Sie ein, zwei Beamte auf Italienisch anzusprechen.“

Dies im eklatanten Widerspruch zu den tatsächlichen Sprachbestimmungen in Südtirol: Laut Artikel 1 DPR vom 15.07.19 88 Nr. 574 ist im Verhältnis der BürgerInnen zu den öffentlichen Ämtern, die deutsche Sprache der italienischen völlig gleichgestellt.

Im Gegensatz zur eklatant falschen Darstellung im Film Brennero, sind die öffentlichen Bediensteten und auch die JustizbeamtInnen, einschließlich Staatsanwaltschaft und Richterschaft, verpflichtet sich nach der Sprache der BürgerInnen zu richten. Laut Artikel 8 des obigen Dekretes sind alle Gerichtsakte nichtig, die diese Sprachbestimmungen verletzten.

Daher ist es skandalös, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ein dermaßen verfälschtes Bild von Südtirol verbreitet. Noch dazu in einer Produktion, die von der Provinz Bozen bezuschusst wurde.

Millionen von ItalienerInnen, die unsere Geschichte nicht kennen, dürften seit Montag Abend davon überzeugt sein, dass in Südtirol die Hauptsprache italienisch und deutsch nur im privaten Bereich geduldet ist. Eine Werbung für Südtirol sieht anders aus.“