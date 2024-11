UNITRENTO * ELEZIONI STUDENTESCHE: «MANDATO 2024-2026, IL 44,3% DEGLI STUDENTI DELL’ATENEO HA ELETTO LE PROPRIE RAPPRESENTANZE»

13.34 - giovedì 21 novembre 2024

ELEZIONI STUDENTESCHE: HA VOTATO IL 44,3%. Rinnovate le rappresentanze negli organi di Ateneo per il mandato 2024-2026.

In allegato il comunicato stampa con la serie storica dell’affluenza, l’elenco completo delle persone elette e il dettaglio dei risultati nelle strutture accademiche Il 44,3% di studenti e studentesse dell’Università di Trento tra martedì e ieri ha eletto in modalità telematica le proprie rappresentanze negli organi centrali di Ateneo e nelle strutture accademiche (dipartimenti e centri) per il mandato 2024-2026. Alla precedente consultazione, nel 2022, l’affluenza era stata del 40,4%. Le elezioni si sono tenute a sistema proporzionale ponderato con liste tra loro concorrenti. I risultati delle urne, forniti dall’Ufficio supporto organi collegiali dell’Università di Trento, sono stati validati questa mattina dalla commissione elettorale. Le rappresentanze elette saranno in carica per due anni a partire dal 1° dicembre.

Organi centrali – Le liste votate e le persone elette

Senato accademico: la lista che ha raccolto più voti è stata Unitin (64,5% dei voti), la seconda Udu (20,2%), la terza Azione universitaria (9,5%), la quarta Fronte della gioventù comunista (4,4%). Le persone elette sono: Daniela Marchetti (voti 1938, lista Unitin) e Lorenzo Piizzi (voti 763, lista Unitin).

Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito: la lista più votata è stata Unitin (63,4%), la seconda Udu (24,1%), la terza Azione universitaria (9,7%). Le persone elette sono: Denisa Maria Cracut (voti 1276, lista Unitin), Elia Marini (voti 689, lista Unitin), Lorenzo Filippo Pastore (voti 836, lista Unitin) e Clara Venturini (voti 439, lista Udu).

Commissione sport: la prima lista è stata Unitin (66,1% dei voti), la seconda Udu (21,8%), la terza Azione universitaria (8,9%). Le persone elette sono: Natale Alfio Nicotra (voti 1299, lista Unitin) e Giulia De Bei (voti 1670, lista Unitin).

Cda dell’Opera universitaria: è stata Unitin (62,8% dei voti) la lista più votata, la seconda Udu (20,8%), la terza Azione universitaria (8,7%), la quarta Fronte della gioventù comunista (5,4%). Le persone elette sono: Gianmarco Ruvolo (voti 1212, lista Unitin), Rita Clarissa Rosso (voti 609, lista Unitin) e Cecilia Torboli (voti 999, lista Unitin).

Strutture accademiche: il dettaglio dei risultati nel file allegato.

Qualche dato sull’elettorato. Nel complesso erano 180 le cariche da rinnovare. C’erano, infatti, 11 persone da eleggere negli organi centrali tra Senato accademico (2 rappresentanti), Comitato paritetico per il diritto allo studio e la valorizzazione del merito (4), Commissione sport (2), Cda Opera universitaria (3). E altre 169 erano le rappresentanze da eleggere nelle strutture accademiche dei corsi di studio (consigli di dipartimento, consigli di centro e collegi di area didattica).

Le liste in corsa erano 14 per gli organi centrali e 33 per le strutture, per un numero complessivo di 257 persone.

L’elettorato attivo era, invece, composto da 17.027 studenti e studentesse. Poteva votare la comunità studentesca iscritta (cioè in regola con il pagamento delle tasse), in corso e fuori corso, o in attesa di laurea triennale, nell’anno accademico 2024/2025. Per gli organi delle strutture accademiche dei diversi corsi di studio, potevano votare solo le studentesse e gli studenti con iscrizione ai corsi di studio di cui la struttura è sede amministrativa.

Come e quando si è votato

Le elezioni si sono svolte in modalità telematica, mediante liste tra loro concorrenti, a sistema proporzionale d’Hondt. Ciascun elettore o elettrice poteva esprimere il proprio voto online, con accesso tramite credenziali di Ateneo tra le 9 di martedì 19 novembre e le 19 del 20 novembre 2024.