UNITRENTO * CERIMONIA DI LAUREA: «L’ATENEO SI PREPARA A FESTEGGIARE 550 NEODOTTORI E NEODOTTORESSE, IN PIAZZA FIERA (25/10 – 11.00)»

16.19 - mercoledì 23 ottobre 2024

Venerdì 25 ottobre, i neodottori e le neodottoresse dell’Università di Trento verranno proclamati con una cerimonia pubblica in piazza Fiera. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming.

’Università di Trento torna in piazza per celebrare le proprie laureate e i propri laureati. Sarano 550 i neodottori e le neodottoresse in piazza Fiera venerdì 25 ottobre per ricevere la pergamena e festeggiare con parenti e persone amiche. L’evento, organizzato dall’Università di Trento in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con il Comune di Trento, si tiene da novembre 2015. È diventata una tradizione della città festeggiare, due volte l’anno, in autunno e in primavera, laureati e laureate che hanno scelto Trento per la loro esperienza universitaria.

Il corteo accademico partirà da Palazzo Sardagna alle 10.55 per raggiungere la piazza alle 11.

La cerimonia si aprirà con i saluti delle istituzioni, a cui seguirà l’intervento del rettore Flavio Deflorian. Il testimonial della cerimonia è Albert Antwi-Boasiako, laureato in Filosofia all’Università di Trento nel 2008 e ora direttore generale della Cyber Security Authority (Csa) del Ghana.

A salire sul palco per ricevere il diploma saranno prima le allieve e gli allievi del Collegio Clesio; dopo di loro, toccherà a laureati e laureate dei corsi triennali che hanno conseguito il titolo negli ultimi sei mesi. Il rettore Flavio Deflorian e la prorettrice alla Didattica Paola Venuti consegneranno i diplomi. La cerimonia si concluderà con la proclamazione e con il lancio dei tocchi. Sarà attivo il servizio Lis (Lingua dei segni italiana) a cura di Ens (Ente nazionale sordi Onlus). L’accompagnamento musicale dal vivo sarà eseguito dalla Corale polifonica e Orchestra UniTrento.

Programma dettagliato e diretta streaming alla pagina: www.unitn.it/cerimonia-laurea

