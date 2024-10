UNITN * “ICON-S ITALIA“: «CON GLI EX MINISTRI CARTABIA – GIOVANNINI – CASSESE, A TRENTO (18 -19/10)

15.17 - mercoledì 16 ottobre 2024

L’incontro annuale dell’International Society of Public Law si apre venerdì al Teatro Sociale di Trento. Due giorni per discutere di transizione ecologica, digitale e sociale. È il programma della quinta conferenza annuale di Icon-s Italia, la sezione nazionale dell’International Society of Public Law. Sono oltre mille le studiose e gli studiosi di diritto pubblico attesi in città per partecipare ai vari appuntamenti.

Il tema dell’edizione 2024 è “Lo Stato delle transizioni”, con uno sguardo intersezionale che spazierà tra argomenti diversi. Si parte venerdì 18 ottobre alle 11.30 al Teatro Sociale di Trento con i saluti istituzionali del rettore, Flavio Deflorian, del direttore della Facoltà di Giurisprudenza, Paolo Carta, e dei co-presidenti di Icon-s Italia, Diletta Tega e Lorenzo Casini.

La prima sessione plenaria, alle 11.45, è articolata in due momenti. Si parlerà di transizione digitale con Paolo Traverso, direttore per la pianificazione strategica della Fondazione Bruno Kessler, e Andrea Renda, Head of the Ceps Unit dell’European University Institute. Spazio poi alla sostenibilità con Enrico Giovannini, ex ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, e Antonio Navarra dell’Università di Bologna. Il pomeriggio prosegue con le sessioni parallele. Ospiti, tra gli altri, l’ex ministro della Funzione pubblica Sabino Cassese e i giudici della Corte costituzionale Marco D’Alberti e Francesco Viganò. Il giorno successivo, sabato 19 ottobre, si torna in plenaria alle 13.30 per parlare di transizione sociale con Giuseppe Sciortino dell’Università di Trento e Chiara Favilli dell’Università di Firenze. Chair è Marta Cartabia, già giudice della Corte costituzionale e ministra della Giustizia.