UNITN * CDA: NEOPRESIDENTE BERNABÈ, «ENTRO IN ATENEO IN PUNTA DI PIEDI, QUELLA CHE IO POSSO PORTARE È UN’ESPERIENZA DI TIPO INDUSTRIALE»

21.20 - giovedì 31 ottobre 2024

Insediamento ufficiale oggi in Rettorato per Franco Bernabè, da pochi giorni nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Trento. Oggi il suo arrivo a Palazzo Sardagna per la prima seduta, il neopresidente ha prima avuto un breve incontro con il rettore Flavio Deflorian e il direttore generale Alex Pellacani. Poi la conoscenza con il Consiglio di amministrazione dell’Ateneo a cui oggi si è aggiunto anche il professor Sergio Abrignani, docente all’Università di Milano, nominato anche lui nei giorni scorsi dalla giunta provinciale.

«Entro in Ateneo in punta di piedi – le prime parole del presidente Bernabè – visto anche il prestigio che l’Università ha conquistato in questi sessant’anni di vita. Credo che sia straordinario che un ateneo così giovane abbia una reputazione così importante a livello nazionale e internazionale, come testimoniano le graduatorie. Quella che io posso portare è un’esperienza di tipo industriale, concreta, di trasferimento di competenze e di tecnologie dal mondo della ricerca a quello dell’industria. Questo può essere utile per lo sviluppo del territorio e il potenziamento dell’Università stessa».