UNITIN – ASSOCIAZIONE STUDENTESCA * “POPLAR”: «SECONDA EDIZIONE DI “EDEN”, LE SERATE NEL PARCO SANTA CHIARA CON CONCERTI E DJ SET»

06.15 - sabato 10 maggio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Da venerdì 9 maggio prende il via EDEN 2025, la rassegna musicale e culturale che per cinque settimane trasformerà il Parco Solženicyn (Ex Santa Chiara) in un laboratorio di rigenerazione urbana, socialità e crescita artistica.

Ogni venerdì, dalle 17:00 fino a oltre le 23:00, dj e collettivi locali inaugureranno il tardo pomeriggio con sonorità immersive, proseguirà con le performance di giovani band emergenti trentine in collaborazione con Suoni Universitari e culminerà con una band headliner di richiamo nazionale. Il tutto si concluderà con un DJ set che accompagnerà il pubblico fino alla tarda sera. Saranno presenti stand di street food e punti beverage per offrire cibo e drink per tutti i gusti, invitando studenti e lavoratori a poter “staccare” dallo studio o dal lavoro e a condividere un momento di socialità gratuita e all’aperto.

EDEN è nato nel 2024 in piazza Dante su iniziativa delle associazioni UNITiN APS e UTOPIA e nel 2025 evolve in un progetto più strutturato, grazie anche al sostegno di ASI Leonardo, UDU Trento, Sanbaradio ed il contributo di Fondazione Caritro, Comune di Trento, Regione Autonoma Trentino–Alto Adige/Südtirol e Provincia di Trento. L’obiettivo resta quello di restituire vita e sicurezza a un’area finora poco frequentata dopo il tramonto, offrendo al contempo un palcoscenico professionale a giovani musicisti, formazione sul campo per volontari e operatori culturali, e un modello replicabile di rigenerazione culturale.

Si apre la apre la rassegna con i Queen of Saba, il duo che fonde pop elettronico e cantautorato in un’esplosione di colore e sperimentazione; prima di loro Modeon porterà la sua techno melodica made in Trentino, e Rifugio Amore accenderà la pista con un dj set coinvolgente.

Questa anteprima della prima serata è solo un assaggio della line-up completa, che unirà talenti locali e artisti nazionali in un percorso di scoperta e meraviglia.

EDEN non è soltanto un festival musicale: è un laboratorio di partecipazione attiva, dove la cultura diventa motore di inclusione sociale, coesione intergenerazionale e rigenerazione urbana. È il sogno di una Trento che di sera si illumina di energie creative, dove ogni angolo dimenticato può rinascere come punto d’incontro e di bellezza condivisa. Vi aspettiamo al Parco Solženicyn per accendere insieme le sere della città che rinasce.

I programmi aggiornati con gli artisti delle serate saranno disponibili sulla nostra pagina social: https://www.instagram.com/eden.trento/