UNIPOL * WELFARE ITALIA INDEX 2024: «LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO È PRIMA IN ITALIA, CON UN PUNTEGGIO DI 79,7 SU 100»

Welfare Italia Index 2024: La Provincia Autonoma Di Trento È Prima In Italia. Il Trentino raggiunge la vetta della classifica del Welfare Italia Index per capacità di risposta del sistema di welfare.

• Il Trentino è secondo per spesa sanitaria pubblica pro-capite (2.710 euro) e quarto per spesa sanitaria privata pro-capite (690 euro)

• Nella Provincia Autonoma si registra il maggior tasso di partecipazione a forme di previdenza complementare (60,6%), a fronte della minor percentuale di famiglie in povertà relativa (5,1%)

• Il Trentino eccelle anche nel quadro occupazionale: la Provincia Autonoma ha registrato il secondo minor tasso di giovani NEET (10,2% vs 18% di media nazionale) e di disoccupati (3,8% vs 7,7% di media nazionale).

Nel 2024 la Provincia Autonoma di Trento raggiunge il 1° posto tra le regioni italiane per capacità di risposta del sistema di welfare, con un punteggio di 79,7 su 100.

Il dato emerge dalle classifiche del “Welfare Italia Index 2024” – strumento di monitoraggio che prende in considerazione gli ambiti di politiche sociali, sanità, previdenza e formazione e consente di identificare, a livello regionale, i punti di forza e le aree di criticità in cui è necessario intervenire – realizzato da “Welfare, Italia”, Think Tank nato su iniziativa del Gruppo Unipol in collaborazione con The European House – Ambrosetti (TEHA).

Il Welfare Italia Index viene presentato analiticamente all’interno del Rapporto Annuale del Think Tank “Welfare, Italia”, disponibile sul sito di Welfare Italia.

Il Welfare Italia Index è basato su 22 Key Performance Indicator che misurano dimensioni di input (ovvero indicatori di spesa – pubblica e privata – in welfare che raffigurano quante risorse sono allocate in un determinato territorio: ad esempio l’ammontare allocato tramite Fondo Sanitario Nazionale rapportato sul totale della popolazione regionale o l’assegno pensionistico medio mensile degli over 65) e dimensione di output (ovvero indicatori strutturali che rappresentano il contesto socio-economico in cui si inserisce la spesa in welfare: ad esempio il tasso di disoccupazione o la quota di famiglie in povertà).

Indicatori di Spesa

Rispetto agli Indicatori di spesa, nel 2024 la Provincia Autonoma di Trento si è posizionata al 5° posto nella classifica nazionale, con un punteggio di 76,9 su 100.

In linea con il 2023, l’indicatore di spesa sanitaria pubblica pro-capite consente al Trentino di posizionarsi al 2° posto con 2.710 euro pro capite, rispetto alla media nazionale di 2.329 euro. La Provincia Autonoma di Trento si attesta, invece, al 4° posto per spesa sanitaria privata pro-capite (690 euro rispetto ai 604 di media nazionale).

2° posizione anche per spesa in interventi e servizi sociali pro-capite, migliorando il dato dal 2023 (4° posto generale), con un incremento della spesa pro capite da 244 a 350 euro, più alta rispetto al dato nazionale che si attesta a 146 euro di media.

Il Trentino si colloca al 4° posto anche per quanto concerne la spesa media regionale per utente fruitore di asili nido, superando la media nazionale di 8.057 euro con 9.872 euro per utente.

Indicatori Strutturali

Il Trentino, con un punteggio di 82,6 su 100 è in seconda posizione per gli indicatori strutturali.

Nel dettaglio, la Provincia Autonoma si colloca al primo posto per la più bassa incidenza di povertà relativa familiare con 5,1 punti percentuali rispetto alla media nazionale del 10,1% e per l’alto tasso di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con il 60,6% di partecipazione contro il dato nazionale del 36,9%.

Il Trentino, confermando i dati del 2023, presenta una delle più basse percentuali di giovani NEET, cioè di giovani che non studiano né lavorano (Not in Education, Employment or Training). Si colloca infatti al 2° posto della classifica con una percentuale pari al 10,2%, rispetto al 18% registrato dalla media nazionale. Medesima posizione anche per quanto riguarda il tasso di disoccupazione su popolazione con più di 15 anni (3,8% vs 7,7% di media nazionale).

3° posto, invece, per numero di posti asilo nido autorizzati, in cui si registra il dato rilevante di 36,4 posti ogni 100 bambini (di età compresa fra gli 0 e i 2 anni) rispetto ai 26,1 posti registrati a livello nazionale.

In generale, lo stato di salute della popolazione è alto, posizionando la Provincia Autonoma al 2° posto nazionale con un punteggio di 7,7 rispetto alla media nazionale di 5,2.

