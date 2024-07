UNIONE ITALIANA CIECHI E IPOVEDENTI – TRENTO * “LA PREVENZIONE NON VA IN VACANZA”: «SCREENING VISIVI GRATUITI, IN CORSO BUONARROTI (20/7)»

15.49 - mercoledì 17 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Iniziativa di prevenzione promossa e finanziata da IAPB Italia (www.iapb.it), organizzata e attuata dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trento. L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trento ricorda che “La prevenzione non va in vacanza”, affinché anche nei momenti di spensieratezza e divertimento ci si prenda cura dei propri occhi.

L’iniziativa prevede la realizzazione di giornate di prevenzione, video interviste e la distribuzione di materiale informativo che invita a salvaguardare la vista e attivare piccoli gesti, semplici ma fondamentali, per una corretta protezione.

Sabato 20 luglio 2024 presso l’ambulatorio oculistico dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Trento (in Corso Buonarroti, 78 a Trento) verranno effettuati screening visivi gratuiti per la prevenzione della degenerazione maculare legata all’età, grazie alla preziosa collaborazione del Dottor Marco Mazzola.

La prevenzione è rivolta alle persone di età superiore ai 60 anni, che hanno una familiarità per la maculopatia o che non hanno effettuato visite oculistiche nell’ultimo anno e che non sono seguite per altre patologie oculari.