UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE ROVERETO (TN) * FURTO IN VIA GARIBALDI: « EPISODIO CRIMINOSO PARTICOLARMENTE GRAVE, NON SI DEVE ABBASSARE LA GUARDIA »

Rovereto, l’Unione sulla sicurezza “Non si deve abbassare la guardia”- Il grave episodio di ieri ha scosso gli operatori economici del centro. Il furto perpetrato ieri sera ai danni di una nota profumeria nella centralissima via Garibaldi a Rovereto, opera non di qualche disperato o maldestro malintenzionato ma di una vera e propria banda composta da cinque delinquenti organizzati non può lasciare indifferente nessuno e come Unione Commercio e Turismo, quale associazione di categoria maggioritaria nella rappresentanza degli operatori del terziario, torniamo ad invitare tutti a tenere alta la guardia a fronte dei numerosi episodi criminali, vandalismi, furti con destrezza ma anche assalti violenti, irruzioni notturne dei quali sono rimasti vittime gli operatori economici della città negli ultimi mesi.

“L’episodio criminoso di ieri è particolarmente grave – commenta l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina -, per le modalità di esecuzione di questo vero e proprio assalto, con cinque persone organizzate e pronte a tutto, e che poteva avere conseguenze gravi anche a livello fisico per l’unica commessa presente nel punto vendita. Un episodio che ha creato sconcerto ma anche preoccupazione tra gli operatori del centro, che si sentono in balia di questi delinquenti.

Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni, che abbiamo pubblicamente evidenziato, riguardo al fatto che il centro si è svuotato in maniera sensibile di frequentatori, soprattutto nella fascia pomeridiana e serale, contribuendo ad aumentare la percezione di insicurezza e di desolazione e creando notevole danno anche al sistema economico della città. In questo senso l’ulteriore proroga della Ztl in via Fontana-via Dante, senza aver ricevuto alcun dato sui flussi veicolari di corso Rosmini-piazzale Orsi e via Abetone, ed i sensibili aumenti del costo della sosta in superficie (sia i ticket utilizzati soprattutto dai clienti che gli abbonamenti per lavoratori e residenti) hanno contribuito ad allontanare fruitori dal centro.

A più riprese abbiamo chiesto di aumentare il presidio del territorio, di attivare urgentemente quel sistema di videosorveglianza del quale da molti anni sentiamo parlare ma che ancora oggi non è attivo, se non forse parzialmente. Crediamo che ogni ente preposto debba assumersi le proprie responsabilità e che non si debba tralasciare alcuna possibile azione da mettere in campo per prevenire e scoraggiare questi episodi criminali e garantire ai cittadini di sentirsi tutelati e agli operatori economici di poter lavorare nelle giuste condizioni di serenità e sicurezza. L’Unione, come in passato, è disponibile a fare la propria parte, sempre al fianco delle imprese ed offrendo fattiva collaborazione a tutti i livelli. Chiederemo un incontro al più presto per ricevere le legittime rassicurazioni rispetto alle azioni da mettere in campo”.

