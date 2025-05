UNIONE COMMERCIO TURISMO – SEZIONE DI ROVERETO (TN) * EVENTI MAGGIO: «SABATO 3 “FIORI DI PACE”, NEL DISTRETTO DELLA QUERCIA»

17.22 - venerdì 2 maggio 2025

“Maggio sarà un mese straordinario per il Distretto della Quercia, ricco di eventi che coinvolgeranno la comunità e offriranno visibilità alle attività aderenti – così la portavoce Angela Montani Passuello -. Siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza a prendere parte a tre iniziative uniche che renderanno il nostro distretto ancora più vivo, accogliente e attrattivo!

3 maggio – Inaugurazione con “Campana in Fiore” dalle 15.00 alle 18.00 nel piazzale Urban City di corso Rosmini: l’energia dei bambini e la magia della creatività daranno vita a un’esposizione diffusa nelle vetrine del Distretto! Durante questa giornata speciale, i piccoli artisti realizzeranno dipinti ispirati alla Campana della Pace e ai fiori, utilizzando il colore arancione come simbolo di armonia e rinascita.

Un percorso emozionante: ogni bambino potrà scoprire dove è stato esposto il proprio capolavoro, portando con sé amici e famiglie, aumentando così il flusso di visitatori nel Distretto.

Alcuni disegni troveranno spazio anche nel distretto di S. Maria, rafforzando il progetto di inclusione anche fra i nostri Distretti.

Doppia esposizione: il 31 maggio lo stesso evento condiviso in giardino S.Osvaldo nel Distretto S.Maria. darà vita anche per noi, ad una nuova esposizione di quadri fatti dai bambini nel loro Distretto.

“Più spendi, più vinci” – Un’opportunità per negozi e clienti

Dal 3 al 31 maggio, trasformiamo gli acquisti in un gioco avvincente!

Per i clienti: ogni acquisto superiore ai 25,00 € darà diritto a un timbro sulla tessera “ghiande”.

Con tre timbri, potranno ritirare un regalo esclusivo!

17 maggio – nell’ambito di “Rovereto in Fiore”: colora la tua vetrina!

SABATO 17 DALLE 15,00 ALLE 17,00 Laboratorio di biglietti floreali

La FIORERIA LA SERRA vi aspetta per un laboratorio di biglietti floreali bellissimo (nel giardinetto retrostante il negozio in via Don Rossaro).