UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO (TN) * “PER NATALE ACQUISTA AD AVIO E VINCI”: «AL VIA IL CONCORSO A PREMI, ESTRAZIONE IL 7/2/2025»

15.25 - sabato 30 novembre 2024

“PER NATALE ACQUISTA AD AVIO E VINCI”. 2^ edizione del Concorso a premi organizzato dalle attività economiche

Partecipanti saliti da 14 a 24, coinvolto tutto il territorio con la regia dell’Unione. Un’iniziativa di valorizzazione delle attività economiche operanti nel Comune di Avio e nel contempo l’opportunità offerta a tutti i cittadini di partecipare all’estrazione di numerosi allettanti premi nel periodo di maggior interesse per lo shopping natalizio.

E’ partito ieri e si concluderà il 12 gennaio 2025 il concorso a premio denominato “Per Natale acquista ad Avio e vinci”, supportato dall’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina. Ben 24 gli operatori economici di Avio hanno deciso di aderire alla seconda edizione del progetto di promozione e fidelizzazione del tessuto economico di Avio, in rappresentanza di svariati settori di attività (dal commercio alla ristorazione, dai servizi alla persona all’artigianato) con l’obiettivo di mantenere il più possibile sul territorio i consumi e gli acquisti di questo periodo dedicato ai regali.

“Siamo molto felici della notevole adesione di aziende del nostro territorio che hanno aderito convintamente al concorso, confermando il Caseificio Sociale Sabbionara ed aggiungendo anche la Famiglia Cooperativa Vallagarina con tutte le sue filiali e la Cantina sociale di Avio – commenta Claudia Campostrini, delegata territoriale dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina -. Siamo passati da 14 a 24 aderenti ampliando la possibilità per la clientela di usufruire di questa bella opportunità, ampliando anche il periodo di svolgimento, da fine novembre al 12 gennaio 2025.

Molto significativo il montepremi, con tre premi di notevole attrazione e ben 25 buoni-acquisto da 60 euro ciascuno in palio”. L’idea di un concorso a premio, che mette in palio premi sostanziosi e buoni-acquisto nelle medesime attività economiche partecipanti, è nata proprio per offrire un significativo incentivo ai residenti in Bassa Vallagarina ma anche nei territori limitrofi, che saranno premiati se sommeranno acquisti di beni o servizi (secondo il limite minimo di spesa stabilità da ogni partecipante) in almeno 8 esercizi (riceveranno 4 biglietti per l’estrazione dei premi). Per partecipare basta essere maggiorenni e si potrà compilare un numero illimitato di cartoline, che si possono ritirare in ciascuno dei 24 esercizi partecipanti.

Questo il montepremi:

1° PREMIO: SMARTBOX pacchetto soggiorno/benessere

2° PREMIO: Abbonamento per 2 persone GARDALAND PLATINUM

3° PREMIO: AQUARDENS PACCHETTO RELAX PER 2 PERSONE

Premi dal 4° al 28°: buoni acquisto per un valore di 60 euro cadauno

L’estrazione dei premi è prevista venerdì 7 febbraio 2025 in un’apposita serata presso l’Auditorium comunale di Avio. Sul sito www.unionevallagarina.it l’elenco delle 24 aziende partecipanti ed il regolamento completo del concorso.