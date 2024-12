UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO (TN) * “MORI E LA MAGIA DEL NATALE”: «UN MESE DI APPUNTAMENTI ED EVENTI PER TUTTI I GUSTI, IL 7/12 ACCENSIONE DELL’ALBERO»

20.16 - giovedì 5 dicembre 2024

Parte “Mori e la magia del Natale”. Un mese di appuntamenti ed eventi per tutti i gusti. Domani (venerdì 6 dicembre) il primo evento e sabato 7 l’accensione dell’albero in piazza.

Torna dopo l’incoraggiante partenza dello scorso anno la seconda edizione della rassegna dal titolo “Mori e la magia del Natale”, promossa dall’Unione Commercio e Turismo in collaborazione con l’Amministrazione comunale, coinvolgendo anche le tante associazioni moriane. In un calendario ricco di appuntamenti che immergerà Mori e le sue frazioni nella magica atmosfera del Natale grazie ad un fitto calendario di eventi e proposte per tutti i gusti e tutte le età. Fino al 6 gennaio sarà tutto un susseguirsi di proposte, laboratori per i più piccoli e di appuntamenti, occasioni di incontro e di divertimento a tema natalizio ma anche di festeggiare il variegato mondo associazionistico culturale di Mori.

L’assessore comunale a cultura e turismo Filippo Mura ha coordinato il calendario degli eventi, in stretta collaborazione con il delegato territoriale dell’Unione Commercio e Turismo Ivano Bettini, coadiuvato dal presidente dei pubblici esercizi lagarino Ciro di Vito, con il supporto promozionale dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

“Dopo la positiva collaborazione dell’anno scorso quest’anno abbiamo pensato di proporre un calendario di proposte in grado di dare il giusto spazio e valorizzare al meglio la formidabile forza del mondo associazionistico moriano, presente in forza sul nostro territorio e che ha collaborato con grande convinzione – commenta l’assessore Filippo Mura -, siamo soddisfatti della risposta convinta di molte realtà moriane, che ci tengo a ringraziare per la disponibilità tutti gli enti e le realtà associative e di volontariato, la Banda sociale Mori-Brentonico che accompagnerà la cerimonia di accensione dell’albero sabato 7 dicembre alle 17 in piazza Cal di Ponte, la biblioteca comunale, i cori, il gruppo scout Agesci, Appm e l’Associazione NOI Oratorio. Come Amministrazione comunale proporremo il tradizionale appuntamento del 26 dicembre per festeggiare S. Stefano patrono con il concerto del coro “Gioventù incantata” nella chiesa parrocchiale mentre sabato 28 dicembre al teatro Modena proporremo il “Galà lirico di fine anno”.

Un mix di appuntamenti culturali ed eventi rivolti a famiglie e bambini, grazie all’animazione, i punti di ristoro nella centralissima piazza Cal di Ponte, che sarà animata nei weekend del mese di dicembre grazie alle associazioni.

“Come sempre un occhio di riguardo anche agli operatori economici, con iniziative itineranti per le vie della borgata, soprattutto sulle giornate di maggior afflusso – aggiunge Ivano Bettini, delegato territoriale dell’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina -. Quindi animazione itinerante, giochi ed anche dolci per i più piccoli. Come lo scorso anno abbiamo fornito a tutte le attività fronte strada del centro un simpatico alberello di Natale come segno di accoglienza e di festa, addobbati dagli alunni dell’asilo e delle scuole di Mori, che ringraziamo per l’impegno, coordinate dall’assessora Elena Berti. Come Unione vogliamo sostenere le attività economiche del territorio, anche con il progetto di rigenerazione urbana avviato insieme all’Amministrazione comunale con lo scopo di portare a Mori il maggior numero di clienti con un’azione continua nel corso dell’anno”.

Domani (venerdì 6 dicembre) dalle ore 17 lo spettacolo itinerante “Christmas Time” spettacolare performance su trampoli e a terra con giochi di luce. Sabato 7 dicembre alle ore 17 la cerimonia di accensione dell’albero in piazza Cal di Ponte, accompagnata dalla Banda sociale Mori-Brentonico. E alle 17.30 tutti i bambini potranno consegnare le loro letterine ad un simpatico Babbo Natale, che li attenderà con la sua irresistibile simpatia.