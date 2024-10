UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – SEZIONE ROVERETO (TN) * “SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN”: «TRA STREGHE – MAGHI – ZUCCHE, IL 31 OTTOBRE GRAN FINALE»

17.09 - lunedì 28 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Shopping aspettando Halloween” fa ancora centro. Rovereto invasa da streghe, maghi e zucche. Grande affluenza all’evento dell’Unione Commercio e Turismo. Giovedì 31 ottobre il gran finale. Ancora una volta“Shopping aspettando Halloween” ha fatto centro. L’evento che quest’anno ha festeggia l’edizione numero 21, ideato ed organizzato dall’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina con il supporto di Comune di Rovereto, Associazione Dettaglianti del Trentino, Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Cassa Rurale Alto Garda-Rovereto e da tre anni in stretta collaborazione anche con i Distretti di Rigenera Rovereto, si conferma capace di attirare grandi folle di famiglie con bambini, ragazzi ed anche adulti animati dall’irrefrenabile voglia di fare festa nel segno di Halloween: streghe, maghi, costumi e travestimenti con le immancabili maschere e truccabimbi, oltre a pupazzi fantastici come la Mummia oppure la Morte, che hanno divertito grandi e piccini nonostante il breve intermezzo di pioggia del sabato pomeriggio mentre domenica attrazioni e laboratori di via roma sono stati presi d’assalto da tante famiglie con bimbi.

Ancora una volta è stata premiata la formula di tanti piccoli eventi sparsi in città, soprattutto messi in campo dagli operatori economici coordinati dai Distretti: laboratori di biscotti, di lettura, di intaglio zucche, di vestiti paurosi, poi ancora i giochi di una volta nelle piazze, truccabimbi e trucchi, circuito di minimoto con il Motoclub Pippo Zanini, vetrine animate e spettacoli di danza. Tanti gli applausi e le foto per le “Strie en Vespa” con le vespe storiche del Moto club Rovereto. Il tutto con la preziosa collaborazione degli studenti della Scuola delle professioni per il terziario Cfp-Upt nelle vesti di Ciceroni e di animatori, seguiti dalla professoressa Ketty Tomio. Avvincente lo spettacolo di danza e fuoco “The Green Fire” a cura di Iris Rizzi, applauditissima in piazza delle Erbe. Buona la prima per il “Il misterioso viaggio a Rovereto: visita tra i segreti della città per famiglie con bambini” pur se penalizzato dal maltempo.

“Sono state due giornate davvero intense – commenta Giuliana Savoia, vice presidente dell’Unione e presidente dei Dettaglianti dell’Unione che ha seguito personalmente l’organizzazione dell’evento -, l’organizzazione di questo evento richiede sempre tante energie ed è frutto di un lavoro di squadra con i Distretti, gli operatori economici ed associazioni come Artea, Tersicore, Moto club Pippo Zanini, Vespa Club Rovereto, gruppo Alpini Lizzanella.

Vogliamo mantenere fede all’obiettivo che si era posto “Shopping aspettando halloween” nel 2004 quando era nato, cioè valorizzare i nostri operatori economici che partecipano con promozioni ad hoc, sconti, eventi e laboratori, oltre che con serate a tema Halloween come avverrà giovedì 31 ottobre in molti locali del centro, oltre che con lo speciale “Halloween Party” promosso dagli operatori di via Fontana dalle 18 in poi con aperitivo e shopping da pausa ed una speciale promozione per tutti i clienti che acquisteranno articoli o consumazioni in questa giornata”.

Giovedì 31 ottobre il gran finale con la lunga notte di Halloween nei locali della città, “Halloween Party” in via Fontana dalle 18, il Distretto della Quercia che propone “Why so serious con Joker e ad Harley Quinn”, interpretati dalle ballerine di danza moderna di Artea (alternata a baby dance per i più piccoli) ore 16.00-18.00 all’Urban City, ballerine ballerine di danza classica travestite da Catwoman in via Paoli, Laura super truccabimbi e la streghetta Veronica con le castagne degli Alpini di Lizzanella in via Don Rossaro.