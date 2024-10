UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – ROVERETO VALLAGARINA * “SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN”: «OGGI IL GRAN FINALE»

05.41 - giovedì 31 ottobre 2024

“Shopping aspettando Halloween”. Oggi 31 ottobre il gran finale a Rovereto (Tn). “Dolcetto o scherzetto?” nei negozi, party in via Fontana e nel Distretto della Quercia.

Si chiudono domani (31 ottobre) gli eventi contenuti nell’evento “Shopping aspettando Halloween” promosso da Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, in collaborazione con Comune di Rovereto, Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Cassa rurale Alto Garda-Rovereto e Distretti di Rigenera Rovereto: nel Rovereto Downtown speciale “Halloween Party” in via Fontana: a partire dalle 17.00 dolcetto o scherzetto, aperitivo a tema con accompagnamento musicale ed una promozione speciale per chi acquisterà prodotti o consumazioni nelle attività della zona.

Originale “Caccia ai fantasmi del Castello” alle 16.30 a cura del Museo della Guerra (anche sabato 2 e 9 novembre) mentre nel Distretto della Quercia “Why so serious con Joker e ad Harley Quinn”, interpretati dalle ballerine di danza moderna di Artea (alternata a baby dance per i più piccoli), dalle 16 alle 18 in piazza Urban City di corso Rosmini mentre in via Paoli performance delle ballerine di danza classica alla sbarra di Artea travestite da Catwoman. In via Don Rossaro dalle 16.30 alle 18.30 Laura super truccabimbi e la streghetta Veronica vi aspettano per trucchi spaventosi e smalto magico, a fianco delle castagne degli Alpini di Lizzanella.