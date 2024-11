UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – ROVERETO (TN) * “SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN”: «“DOLCETTO O SCHERZETTO”, AFFOLLA LA CITTÀ DELLA QUERCIA»

17.00 - venerdì 1 novembre 2024

“Shopping aspettando Halloween”. “dolcetto o scherzetto” affolla Rovereto. Tanti bambini ma anche adulti travestiti e truccati per un pomeriggio-sera di grande allegria.

Chiusura in grande stile per la 21^ edizione di “Shopping aspettando Halloween”, l’evento promosso da Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, in collaborazione con Comune di Rovereto, Scuole delle professioni per il Terziario, Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Cassa rurale Alto Garda-Rovereto e Distretti di Rigenera Rovereto. Complice la chiusura delle scuole, la giornata di giovedì 31 ottobre, la lunga notte di Halloween, si è trasformata in una festa a cielo aperto in tutta la città, premiando le proposte messe in campo dall’Unione insieme ai Distretti: nel Rovereto Downtown ha colto nel segno l’“Halloween Party” promosso dagli operatori di via Fontana: tantissimi bambini a caccia di “dolcetto o scherzetto” ma anche famiglie che ne hanno approfittato per fare acquisti o dare un’occhiata nei negozi in vista dello shopping natalizio, sfruttando la promozione messa in campo dagli stessi operatori con allettanti sconti; la serata si è conclusa con un simpatico aperitivo a tema con accompagnamento musicale per stare in allegra compagnia.

Grazie alle iniziative messe in campo dalle singole attività (trucco con la make-up artist Giorgia Bertè da Capsule, buoni acquisto da Lollipop, sconti in via Paoli, screening gratuiti da Ottica Passuello, sconti da Wegher Trekking e regali fantastici da New Point) è stato raggiunto l’obiettivo di portare visitatori all’interno del negozi, valorizzando le loro proposte e favorendo nuovi flussi di potenziali clienti in città.

Come già nel week-end scorso, il Distretto della Quercia si è trasformato in “Gotham Distric” con l’applaudita esibizione “Why so serious con Joker e ad Harley Quinn”, interpretati dalle ballerine di danza moderna di Artea in una piazza Urban gremita e festante mentre in via Paoli spazio alla performance delle ballerine di danza classica alla sbarra di Artea travestite da Catwoman. In via Don Rossaro spazio alla creatività con la super truccabimbi Laura e la streghetta Veronica che hanno deliziato decine di bambine con trucchi spaventosi e smalto magico mentre gli Alpini di Lizzanella hanno offerto castagne e the caldo a tutti. Il tutto accompagnato dalla strepitosa Mummia, vera star di giornata.

Sempre molto apprezzata anche la “Caccia ai fantasmi del Castello” proposta dal Museo della Guerra per bambini dai 4 ai 10 anni, che torna anche sabato 2 e sabato 9 novembre (alle 10.30, 14.00 e 16.00).