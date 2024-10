UNIONE COMMERCIO TURISMO E PMI – ROVERETO E VALLAGARINA * “ASPETTANDO HALLOWEEN 2024”: «FONTANARI E SAVOIA PRESENTANO L’EVENTO-CLOU DELL’AUTUNNO»

06.55 - venerdì 25 ottobre 2024

Tempo permettendo saranno giornate intense e ricche di appuntamenti ed eventi per tutte le età, in particolare per famiglie e bambini, per la 21^ edizione di “Shopping aspettando Halloween” che torna ad animare Rovereto sabato 26, domenica 27 e giovedì 31 ottobre prossimi. Un evento ideato ed organizzato dall’Unione Commercio e Turismo, supportata dal Comune di Rovereto, Associazione Dettaglianti del Trentino, Apt di Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, Cassa rurale Alto Garda-Rovereto e la preziosa collaborazione dei Distretti del centro urbano e del Cfp-Upt Scuola delle Professioni per il terziario di Rovereto.

Questa mattina la conferenza stampa di presentazione, con il Presidente dell’Unione Commercio e Turismo Marco Fontanari, la Presidente dell’Associazione Commercianti al Dettaglio del Trentino Giuliana Savoia, l’assessore al commercio Michele Dorigotti, il direttore del Cfp-Upt di Rovereto Paolo Zanlucchi, il responsabile di zona della Cassa Rurale Alto Garda Rovereto Vittorio Artel e la direttrice dell’Apt Rovereto Vallagarina Monte Baldo Carla Costa.

Come sempre lunghissima la lista di appuntamenti (sui social media “Confcommercio Rovereto e Vallagarina”) Lunga la serie di appuntamenti: si parte sabato 26 ottobre con l’area ludica di via Roma e cortile urbano con i laboratori di intaglio zucche, gli stand di wafels, dolci leccornie e artigianato, il gonfiabile gigante, la truccabimbi ed il braciere per i Marshmallow. Torneranno le simpaticissime “Strie en Vespa”, che compiranno escursioni in città a bordo delle fiammanti due ruote del Vespa Club Rovereto, l’immancabile “trenino della paura”, i trampolieri ed i “giochi in piazza”, a cura della Coop Eris Effetto Farfalla, sistemati in 4 punti della città: piazzale Giacomelli, piazza Loreto, piazza san Marco e piazza Malfatti. Gli studenti della Scuola delle Professioni per il Terziario Cfp-Upt accoglieranno i visitatori ed illustreranno il programma degli eventi. Tra le novità da ricordare “Il misterioso viaggio a Rovereto: visita tra i segreti della città per famiglie con bambini” con partenza alle 16.30 da piazza del Podestà (partecipazione gratuita previa prenotazione scrivendo a: unionecommercio@gmail.com) e “The Green Fire”, spettacolo di danza e fuoco ove l’impossibile diventa possibile, regia e performance a cura di Iris Rizzi, in piazza delle Erbe alle ore 18.

Molto attivi anche i Distretti di Rigenera Rovereto: nel Distretto San Marco “tarocchi magici” e castagnata in via Mercerie, letture “Brivido con Soledad Rivas” alla Libreria Piccolo Blù e Cooking class con Cake Mama, laboratorio di biscotti paurosi allo Stappomatto in via Rialto. Nel Rovereto Downtown il laboratorio di vestiti paurosi in via G.M. della Croce ed i “ballerini mostruosi” nelle vetrine con Tersicore-Spazio danza oltre ad “Halloween in via Fontana” il 31 ottobre, con una promozione speciale per chi acquisterà prodotti o consumazioni nelle attività della zona.

Nel Distretto della Quercia Why so serious con Joker e ad Harley Quinn, interpretati dalle ballerine di danza moderna di Artea (alternata a baby dance per i più piccoli), Performance delle ballerine di danza classica alla sbarra di Artea, travestite da Catwoman in via Paoli mentre in via Don Rossaro Laura super truccabimbi e la streghetta Veronica aspettano giovani e meno giovani per trucchi spaventosi e smalto magico, oltre alle castagne con gli Alpini di Lizzanella. Nel Distretto S. Maria, infine, Zucca Painting, pomeriggio tra storia e acquerello in collaborazione con Officina D’Arte e Quercus Rovereto nel giardino di Palazzo Betta Grillo, la visita accompagnata del palazzo Betta Grillo e del giardino ed un Laboratorio di acquerello con le zucche coltivate da MiColtivo Cooperativa Villa Maria a Palazzo Betta Grillo (massimo 20 posti, partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria via mail a: distrettogiallo@rigenerarovereto.it). Infine un unicum: “Sogno o son desto? Improvvisazione zinevrina nell’ora che non c’è” nel sito di Sant’Osvaldo tra le 2 e le 3 di notte tra sabato e domenica.

Il Museo della Guerra, infine, propone sabato 26 ottobre alle 15 “Un’avventura da brividi al Castello”, simpatica attività per famiglie (su prenotazione) mentre offre un’originale “Caccia ai fantasmi del Castello” il 31 ottobre ed il 2 e 9 novembre.