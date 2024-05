“UNION TRENTO” * SPORT: «NUOVA PROPOSTA CALCISTICA PER I GIOVANI DELLA CITTÀ, LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO – AEROPORTO CAPRONI (7/6 -18.00)»

16.17 - venerdì 31 maggio 2024

Presentazione del progetto “Union Trento”. Una nuova proposta calcistica per i bambini, i ragazzi e i giovani della città di Trento. In questi mesi è nata una collaborazione tra le Associazioni Sportive Dilettantistiche U.S. Ravinense e Mattarello Calcio, con l’idea di realizzare una nuova proposta calcistica d’eccellenza che coinvolga tutta la città di Trento.

Union Trento è un progetto ambizioso: avremo bisogno di tempo per raggiungere i nostri obiettivi, ma già ora l’attenzione di molte persone, di istituzioni, famiglie e atleti ci dice che siamo sulla strada giusta.

Abbiamo coinvolto alcuni tra i migliori protagonisti del calcio trentino. Qualità tecnica e sensibilità sociale, un progetto sportivo ed educativo per i bambini, i ragazzi e i giovani della città di Trento, con uno sguardo anche agli obiettivi futuri di una prima squadra competitiva.

E in programma la presentazione alla cittadinanza, alle famiglie, ai bambini ed ai ragazzi venerdì 7 giugno 2024, alle ore 18.00 presso aeroporto Caproni – sede Italfly – in via lidorno 3 a Trento.