UNIMPRESA * MODA: « CON LA SCUOLA “CENTRO CANOSSA“ LA SFILATA SOSTENIBILE ED INCLUSIVA, QUESTA SERA A CLES (TN) ORE 21.00 »

10.51 - lunedì 17 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Margherita de Cles, ambasciatrice di Unimpresa della moda sostenibile nel Mondo, presenta oggi alle ore 21 a Palazzo Assessorile a Cles, in provincia di Trento, con il patrocinio del Comune, la collezione Mystic Route in collaborazione con Centro Moda Canossa, una scuola che, da anni, a Trento, forma i giovani al cucito, alla progettazione di capi e alla confezione. Il direttore del Centro Moda Canossa, Michele Filippini, ha colto quanto sia importante, per gli studenti, fare esperienza in collaborazione con le aziende dei settori abbigliamento e moda. Mystic Route Primavera Estate 2024 è una collezione inclusiva: sono capi realizzati dagli studenti del Cmc seguendo forme linee e nuances che profumano d’oriente.

Occidente e levante si incontrano per creare magia in una collezione dove stampe, fantasie e accessori, accompagnano in un viaggio mistico, partendo da una rivisitazione del kimono giapponese, al sari e kurta indiano, al kaftano marocchino. “La Mystic Ruote è una riscoperta del femminile più autentico, quello senza misure canoni di bellezza imposti dal consumismo, capi senza tempo adatti ad ogni età e silhouette. Gli abiti confezionati dalla scuola sono la prova dell’esistenza di un Made in Italy che sa reinterpretare e imparare anche le tradizioni che si stanno perdendo. Investire sulle nuove generazioni vuol dire dare strumenti ai futuri sarti e stilisti, che diano continuità per mantenere viva l’eccellenza italiana” commenta l’ambasciatrice di Unimpresa della moda sostenibile nel Mondo, Margherita de Cles.

Durante la stessa serata, sarà presentata, inoltre, la collezione autunno inverno 2023-24 del brand La CLes: la Collezione Maharani haute couture, curata dal direttore creativo di La Cles, Margherita de Cles, è dedicata alla cerimonia ed è ispirata ad una donna esterofila, viaggiatrice e che non rinuncia all’eleganza in ogni situazione. La palette usata varia tra colori freddi e caldi per identificare qualsiasi donna di etnia e silhouette. Sono stampe colorate per i broccati che impreziostono le giacche imperiali abbinate a gonne che scivolano con grazia, non mancano i pantaloni jasmine e gli abiti interi dalla linea pulita e sensuale. I capi sono realizzati in seta di shantung, tafeta e broccato di seta, con dettagli luminosi di passamanerie e ricami. Una collezione che emana e porta con sé bellezza e grazia dei colori.