UNIAMOCI TRENTINO APS * REPLICA A PRESIDENTE ORDINE MEDICI: «LISTA IPPOCRATICI, INOPPORTUNE LE SUE ESTERNAZIONI A GIORNI DALLE ELEZIONI»

Elezione ordine dei medici. Con la presente l Associazione UniAMOci Trentino APS intende esprimersi circa gli articoli (se si possono definire tali) che stanno stigmatizzando, offendendo e ridicolizzando i medici appartenenti a Medici Ippocratici, una delle 2 liste alternative a quella del dott. Ioppi che si sono presentate per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Medici di Trento.

Le esternazioni del dott. Ioppi, se sono state riportate in modo corretto, appaiono se non altro inopportune dal momento che vengono pubblicate proprio a pochi giorni dalle elezioni. Oltre a questo, in un Paese che ripete continuamente la parola “democrazia” come fosse un mantra, pubblicare a senso unico senza diritto di replica è scorretto.

Come si sa la “pancia” muove spesso sia i voti che i pensieri e ciò che è stato scritto può falsare l’esito delle elezioni, favorendo una lista piuttosto che un’altra, e qui siamo andati ben oltre il diritto di cronaca e la libertà di stampa: si diffida sin d’ora dall’affibbiare appellativi come “no vax” con il chiaro intento di gettare fango e discredito su professionisti con alle spalle 40’anni di servizio sul territorio.

Ricordiamo la sentenza di Perugia, che ha visto condannato per diffamazione ai sensi dell’art. 595 del codice di procedura penale un giornalista che potremmo definire “creativo” negli epiteti utilizzati per descrivere chi la pensava in un modo differente dalla sua visione (lui giornalista, loro medici, tanto per chiarire).

La lista “Medici Ippocratici” è formata da professionisti che si sono sottoposti a tutte le vaccinazioni previste in modo volontario durante la loro carriera ed il fatto che si siano battuti e continuino a battersi per il diritto alla libertà di scelta in campo terapeutico o di profilassi non può essere il “semaforo verde” a qualunque tipo di insulto o di esternazione.

Hanno lavorato e continueranno a lavorare affinché il paziente sia messo in condizione di comprendere esattamente le parole del medico senza che questo di nasconda dietro ad una fantomatica “Scienza” che pare oramai essere il pretesto per sottrarsi ad ogni tipo di dibattito.

I Medici Ippocratici vogliono che i loro assistiti si sentano ascoltati e accolti, sostenendoli come un dottore che tale si possa definire dovrebbe fare.

Anche all’interno dello stesso Ordine dei medici è mancato, soprattutto in questi anni appena trascorsi, un dibattito sincero ed onesto circa ciò che ci siamo trovati ad affrontare: la comunità scientifica dovrebbe essere in continua evoluzione e i passi in avanti che hanno contraddistinto la storia della medicina sono tutti scaturiti dalla possibilità di mettere in discussione ogni legge della natura, sfidandola prima ancora di accettarla, per poter arrivare a cure prima impensabili per malattie sino a quel momento giudicate incurabili.

Sarebbe bello sapere perché ogni voce critica viene messa così frettolosamente a tacere, invece che essere approfondita per provare a comprendere da dove questa sia venuta. Chissà, magari un giorno i medici avranno di nuovo il coraggio di fare i medici e i giornalisti saranno capaci di riportare oggettivamente le notizie, senza ricamarci sopra qualche bandiera di partito.