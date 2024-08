“UISP COMITATO DEL TRENTINO APS“ * “PALIO DEI DRAGHI 2024“: «APPUNTAMENTO A CALDONAZZO – SPIAGGIA PESCATORE, IL 24 E 25 AGOSTO»

12.28 - mercoledì 21 agosto 2024

Da anni le acque del lago di Caldonazzo sono solcate da imbarcazioni piuttosto insolite per l’ambiente alpino. Si tratta dei Dragon Boat, barche a remi originarie della Cina, dove da millenni si coltiva questa disciplina diventata vero e proprio sport nazionale. Nel corso dell’estate, nel tardo pomeriggio, è facile sentire il tam tam dei Dragon Boat alle prese con gli allenamenti in vista delle spettacolari sfide a suon di remi che coinvolgono tutte le località della Valsugana e non solo. Il 24 e 25 agosto, alla spiaggia Pescatore del lago di Caldonazzo, torna lo spettacolare Palio dei Draghi: storica tappa del Campionato Provinciale del Trentino di Dragon Boat.

La manifestazione sportiva si svolgerà nell’arco di due giorni, nella prima giornata l’attività sarà caratterizzata dalla competizione fra gli equipaggi, oltre 20, sulla distanza dei 500 m. Oltre alle categorie classiche sono previste anche quelle junior e femminili.

La seconda giornata di gare, come la scorsa edizione, il Palio dei Draghi diventa PALIO PINK e prevede la presenza di equipaggi di “donne in rosa”, movimento che vuole promuovere e sensibilizzare il tema del benessere psico-fisico delle donne operate di tumore al seno.

Nel 2024 il Palio dei Draghi celebra i suoi 30 anni di vita (in alcune edizioni sotto il nome di Trofeo Lago di Caldonazzo) confermandosi una manifestazione in grado di raggiungere numeri molto importanti in termini di atleti, pubblico presente, volontari impegnati.

Il Palio dei Draghi è più di un evento sportivo, il Dragon Boat rappresenta un’attività dove sport, divertimento, socialità, rispetto per l’ambiente e amore per il territorio, si uniscono in modo armonioso: è questa la ragione del suo successo, insieme ovviamente alla passione delle centinaia di persone che lo praticano e all’impegno di tutti i volontari che organizzano le manifestazioni.

La manifestazione sportiva rappresenta di fatto un momento di promozione dello sport per tutti inteso come bene sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’educazione e le relazioni tra le persone, in tutte le età della vita. Inoltre, il Palio dei Draghi rappresenta un’opportunità di promozione dell’attività di Dragon Boat tra la comunità locale e i fruitori del lago.

Per chi volesse sperimentare questa splendida disciplina le imbarcazioni saranno messe a disposizione del pubblico presente, che avrà la possibilità di provare cosa significa pagaiare a ritmo… di Dragon Boat!

Di seguito il programma delle due giornate:

Sabato 24 agosto

– ore 12.30 ritrovo equipaggi

– ore 13.20 – 13.40 – 14.00 prima manche

– ore 14.00 animazione Uisp e attività di Calisthenics

– ore 14.20 – 14.40 – 15.00 seconda manche

– tra le 16.00 e 17.00 Junior e altre attività

– ore 17.00 finale femminile

– ore 17.30 finalina

– ore 18.00 finale – premiazioni

– ore 21.00 inizio serata di intrattenimento musicale.

Domenica 25 agosto

– ore 9.00 Ritrovo squadre – animazione Uisp e attività di Calisthenics

– ore 10.00 – 10.20 – 10.40 prima manche

– ore 11.00 – 11.20 – 11.40 seconda manches

– ore 12.15 finale

– ore 13.00 premiazioni

– ore 15.00 prove libere di dragon boat per tutti, punto animazione bimbi e attività di Calisthenics

– ore 17.00 chiusura manifestazione.

L’evento è organizzato da ASD Dragon Sport Caldonazzo e UISP Trentino e sostenuto dal Comune di Caldonazzo, Comune di Calceranica, Cassa Rurale Alta Valsugana, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, APT Valsugana Lagorai e B.I.M. Brenta.