UILTUCS TN-AA/SÜDTIROL * “SALARIO ESSENZIALE”: «PRONTI A COLLABORARE CON COMUNE TRENTO E FORZE POLITICHE, PER TROVARE SOLUZIONI EFFICACI»

In risposta alla recente proposta sul “Salario essenziale” in discussione al Consiglio Comunale di Trento, UILTuCS del Trentino-Alto Adige/Südtirol intende esprimere alcune considerazioni fondamentali. Innanzitutto, ci preme sottolineare che non siamo stati coinvolti nel processo consultivo relativo a questa proposta. Non sappiamo con quali parti sociali abbiano avuto il confronto PD-PSI, ma noi non siamo stati sentiti. Forse il confronto con il loro sindacato di riferimento significa essersi confrontati con le parti sociali. Non comprendiamo perché il PD non abbia accolto l’invito del sindaco Ianeselli, che aveva sollecitato a rendere partecipate le decisioni con tutte le parti sociali.

L’intervento, secondo noi, oltre ad essere strumentale e populista, rischia di danneggiare i lavoratori. La nostra esperienza e una recente ricerca della UILTuCS nazionale dimostrano chiaramente che, dove il pubblico è intervenuto direttamente senza coinvolgere la contrattazione collettiva, i salari non sono cresciuti, ma sono rimasti stagnanti.

Inoltre, l’intervento proposto presenta il rischio di abbassare ulteriormente gli standard salariali nelle gare d’appalto. Se il pubblico si fa carico della differenza tra il compenso in busta paga e quello ritenuto dignitoso, le aziende potrebbero presentare offerte sempre più basse nelle gare di appalto, con inquadramenti sempre meno qualificati per i lavoratori. Questo non farebbe altro che peggiorare le condizioni di lavoro e diminuire la qualità dei servizi offerti.

La UILTuCS del Trentino-Alto Adige/Südtirol sostiene che la strada giusta per garantire salari dignitosi e condizioni di lavoro eque sia quella di rafforzare la contrattazione collettiva, coinvolgendo tutte le parti sociali in un dialogo aperto e costruttivo. Solo così si potrà assicurare una vera tutela dei diritti dei lavoratori e un miglioramento delle loro condizioni di vita.

Riteniamo che una proposta come quella del “Salario essenziale” debba essere sviluppata in modo partecipato, includendo tutti gli attori del mercato del lavoro e basandosi su principi di equità e sostenibilità. Siamo pronti a collaborare con il Comune di Trento e con tutte le forze politiche per trovare soluzioni efficaci e sostenibili, che promuovano un vero progresso per tutti i lavoratori e non si limitino a interventi temporanei e potenzialmente dannosi.

Stefano Picchetti

Segretario Generale della UILTuCS del Trentino-Alto Adige/Südtirol