UILTRASPORTI * VIABILITÀ: PETROLLI, «ENNESIMO PASTICCIO DEL COMUNE DI TRENTO, GLI ARCHETTI IN VIA CERVARA IMPEDISCONO IL TRANSITO DEGLI AUTOBUS»

11.28 - giovedì 27 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo alle solite con il comune di Trento. Qualche tecnico del comune di Trento o lavora a panza o con qualcos’altro. Siamo alle solite, prima si fanno i lavori poi ci si rende conto che transitano gli autobus e quindi è un lavoro fatto inutilmente. Nella giornata di mercoledì 26 febbraio 2025, gli operai del comune hanno provveduto ad installare gli archetti sul bordo del marciapiede di via Cervara a protezione dei pedoni.

Nessuno pare essersi accorto che la strada è a doppio senso di circolazione e vi transita una linea urbana, il numero 10, ambo le direzioni. Questa nuova invenzione va ad impedire l’incrocio di due autobus, o di un autobus e un furgone. Quello che abbiamo segnalato in via Grazioli non è servito al comune per fare alcune riflessioni dell’importanza di confrontarsi con Trentino Trasporti ed anche con i rappresentanti dei lavoratori.

Vogliono autobus a tutte le ore del giorno che vadano veloce come i missili e invece di fare corsie preferenziali restringe le strade e fa sì che l’autista rischi di graffiare il mezzo e che accumuli ritardi causa la solita miopia di visione del Trasporto Pubblico. Se invece pensa di fare Via Cervara solo per i mezzi pubblici è meglio che mettano subito i cartelli di divieto per i mezzi privati. Noi della Uiltrasporti odiamo questo metodo arrogante di operare, consigliamo e ribadiamo il dialogo.

*

Il segretario Uiltrasporti

Nicola Petrolli