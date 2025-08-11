UILTRASPORTI – TRENTINO * CAPRIANA: «NUOVA SEGNALETICA ESTIVA NELLA PIAZZA, CREA PROBLEMI DI MANOVRA E SICUREZZA PER I MEZZI PUBBLICI»

12.28 - lunedì 11 agosto 2025

Incredibile segnaletica a Capriana. Ci sembra incredibile che durante il periodo estivo, qualche amministrazione comunale si diletti a fare lavori a dir poco insensati e privi di ogni logica, ci riferiamo alla nuova segnaletica sulla piazza di Capriana. In quel contesto dovrebbero girarsi e far manovra circa quattro corriere. Ci sorge un dubbio: forse i nuovi mezzi di trasporto sono dotati di ali? Perché ci viene difficile e vista lesiguo spazio la possibilità di far manovre.

Come al solito e come più volte segnalato basterebbe un’interlocuzione con chi di norma guida mezzi pubblici e si sposta regolarmente in quelle zone. si eviterebbero impacciate figure che conseguentemente si verificano. Per non parlare dell’esborso di denaro pubblico per effettuare la segnalati con la pavimentazione nuova. Ovviamente nel periodo scolastico ce un grosso problema legato alla sicurezza visto il transito di bambini che si recheranno a scuola.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti del Trentino