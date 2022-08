UILTRASPORTI – TENTINO * VIABILITÀ: « CAMPIGLIO NEL CAOS E UTENTI CONFUSI, COLONNA DI CINQUE CORRIERE PARALIZZA IL TRAFFICO CREANDO INGORGHI » (VIDEO)

16.20 - mercoledì 31 agosto 2022

Campiglio nel caos e utenti confusi. Abbiamo segnalato più volte che le corriere di linea devono transitare all’esterno del paese di Campiglio per svariati motivi di pericolosità nel periodo invernale.

Ora anche in estate negli orari di punta ci troviamo con una colonna di cinque corriere che paralizzano il traffico in Piazza Brenta alta a Campiglio creando ingorghi e pericolo anche per le macchine in transito.

Il comune di Pinzolo pensa di risolvere queste problematiche o crede che vada tutto bene? Il video rende l’idea della colonna di corriere.

*

Segretario Nicola Petrolli

UILTRASPORTI del Tentino