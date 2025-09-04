UILTRASPORTI – FAST – ORSA * TRENTINO ALTO ADIGE : «IL 5/9 SCIOPERO DI 8 ORE DEL PERSONALE MOBILE DI TRENITALIA, PER CARENZE DI SPAZI – SPOGLIATOI – SERVIZI MINIMI»

18.34 - giovedì 4 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Le Organizzazioni Sindacali comunicano la proclamazione di uno sciopero di 8 ore, dalle 9:01 alle 16:59 di venerdì 5 settembre 2025, che coinvolgerà il personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenitalia S.p.A. appartenente alla DOR del Trentino Alto Adige. Lo sciopero si rende necessario a fronte del perdurare di gravi criticità legate alla mancanza di sale di sosta idonee, spogliatoi adeguati e servizi minimi per il personale, in molte sedi della regione.

A nulla sono valsi i ripetuti tentativi di dialogo con l’azienda, che ha sistematicamente ignorato o rinviato le richieste di intervento, anche in presenza di situazioni non conformi alle norme di sicurezza e igiene previste dal D.lgs. 81/2008. Emblematico il caso di Bolzano, dove la sala di sosta è stata chiusa per lavori da mesi, senza predisporre soluzioni alternative.

Il personale è stato di volta in volta dirottato in locali non idonei, arrivando addirittura a sostare nell’atrio degli uffici della Direzione, in condizioni del tutto inaccettabili e irrispettose della dignità lavorativa. Il 3 luglio 2025 sono state formalmente avviate le procedure di raffreddamento e conciliazione, che si sono concluse con esito negativo a seguito dell’atteggiamento dell’azienda. Nel corso dell’incontro del 10 luglio, nonostante la disponibilità delle organizzazioni sindacali a individuare soluzioni temporanee praticabili, Trenitalia ha scelto di non intervenire, anteponendo la tutela dei propri impianti tecnologici al benessere dei lavoratori.

Le Organizzazioni Sindacali sottolineano come tale situazione, che si protrae da anni, leghi direttamente la qualità delle condizioni di lavoro alla sicurezza dell’esercizio ferroviario stesso, e ribadiscono che nessun lavoratore, qualunque sia il suo ruolo, merita di essere trattato con tale disinteresse e mancanza di rispetto. Lo sciopero è proclamato nel pieno rispetto delle normative vigenti (Legge 146/1990 e Legge 83/2000) e degli accordi nazionali di settore.