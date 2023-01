UILSCUOLA – TRENTINO * INCONTRO APRAN: DI FIORE, « ALL’ORDINE DEL GIORNO LA MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE DEL COORDINATORE PEDAGOGICO »

16.38 - lunedì 16 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovo incontro oggi in APRaN: all’ordine del giorno la modifica del profilo professionale del Coordinatore Pedagogico. I lavori sono stati introdotti dal Presidente, avvocato Baracetti, che ha annunciato l’avvenuta deliberazione provinciale delle direttive che consentiranno di negoziare le attribuzioni delle progressioni orizzontali di carriera. UIL Scuola: “Approvate le Direttive provinciali, necessarie all’attribuzione delle progressioni orizzontali di carriera.

A questo punto UIL Scuola dà disponibilità alla firma dell’intera parte contrattuale economica, se riusciamo a firmare anche la parte delle progressioni”

*

Cordiali saluti

Pietro Di Fiore

Rinnovo contrattuale personale ATA, AE, FP e Infanzia (2019-2021)

UIL SCUOLA DISPOSTA ALLA FIRMA SE …

Di Fiore: “Approvate le Direttive provinciali, necessarie all’attribuzione delle progressioni orizzontali di carriera. A questo punto UIL Scuola dà disponibilità alla firma dell’intera parte contrattuale economica, se riusciamo a firmare anche la parte delle progressioni”

Nuovo incontro oggi in APRaN: all’ordine del giorno la modifica del profilo professionale del Coordinatore Pedagogico.

I lavori sono stati introdotti dal Presidente, avvocato Baracetti, che ha annunciato l’avvenuta deliberazione provinciale delle direttive che consentiranno di negoziare le attribuzioni delle progressioni orizzontali di carriera.

UIL Scuola è intervenuta immediatamente, richiedendo una sorta di rispetto delle priorità contrattuali: prima le progressioni orizzontali di carriera, poi tutto il resto.

“L’accordo è praticamente già negoziato: le progressioni saranno attribuite nel rispetto delle diverse annualità di maturazione delle stesse; il passaggio retributivo potrà subire un ritardo, solamente in relazione alla gravità di eventuali sospensioni disciplinari subite”. Il testo è già pronto.

– Si prendano i primi tre commi della proposta già avanzata dall’Agenzia ovvero il passaggio:

a) alla seconda posizione a decorrere dal 1. gennaio 2019 per chi ha maturato i requisiti nel dicembre 2018, a decorrere dal 1. gennaio 2020 per chi ha maturato i requisiti nel dicembre 2019, a decorrere dal 1. gennaio 2021 per chi ha maturato i requisiti nel dicembre 2020;

b) alla posizione sino alla sesta a decorrere dal 1. gennaio 2022 per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2021, alla posizione sino alla sesta a decorrere dal 1. gennaio 2023 per chi ha maturato i requisiti al 31 dicembre 2022.

– Si aggiunga un quarto comma che preveda lo slittamento di un anno per chi ha subito sospensioni disciplinari da 1 a 10 giorni; di due anni per chi ha subito sospensioni da 11 a 30 giorni; di tre anni per chi ha subito sospensioni superiori a 30 giorni.

Chiuso il confronto iniziale sulle progressioni, la trattativa è proseguita in ordine al trattamento economico dei Coordinatori pedagogici e sul relativo cambio di profilo e mansionario.

UIL Scuola, al termine di una prima esposizione degli obiettivi che l’Amministrazione vorrebbe inserire, ha dichiarato fin da subito la contrarietà rispetto al fatto che i due / terzi delle risorse economiche sarebbero destinate ai risultati ottenuti ed un solo terzo all’effettivo cambio – appesantimento delle responsabilità che verrebbero assegnate.

Nei prossimi giorni sarà inviata una bozza di proposta contrattuale, già calendarizzato per il giorno 9 febbraio alle 9.30, il prossimo incontro in APRaN.

Prima di chiudere, UIL SCUOLA è tornata alla carica sul tema irrinunciabile delle progressioni orizzontali di carriera, spuntando l’impegno del Presidente ad inviare entro una settimana il testo di accordo, riservando fin da subito la data di giovedì 26 gennaio ad ore 15.00 per la discussione e la firma dello stesso.

Dalla firma in bianco, all’accordo concreto. Per noi della UIL SCUOLA si sta per concretizzare un importante riconoscimento della professionalità acquisita grazie all’esperienza lavorativa di lavoratrici e lavoratori.