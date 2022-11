UILSCUOLA * ” #FINALMENTEILCONTRATTO “: « RINNOVO CONTRATTUALE PERSONALE DOCENTE (2019-2021), DOPO LO SBLOCCO NAZIONALE SIGLATO ANCHE A TRENTO »

18.33 - mercoledì 23 novembre 2022

Nuovo incontro oggi in APRaN per il rinnovo contrattuale del personale Docente della Scuola a carattere statale: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e di II grado. Finalmente la fumata bianca.

UIL Scuola: “Grazie al lavoro della nostra Organizzazione nazionale, oggi abbiamo potuto raggiungere un primo stralcio di accordo. Siamo soddisfatti perché, non certo senza fatica, siamo riusciti a far attribuire tutte le risorse disponibili a tutti i docenti della scuola a carattere statale”.

Il pericolo, infatti, era che si chiudesse con i soli riconoscimenti nazionali. E in effetti questa è stata la proposta iniziale dell’Agenzia negoziale.

Sulla scorta delle deliberazioni degli organi statutari regionali, la delegazione UIL Scuola ha dichiarato fin da subito la necessità che le risorse ulteriori (circa 1,7 milioni di euro) fossero immediatamente indirizzate alle quote provinciali senza richiesta di prestazioni orarie ulteriori.

Ad inizio ottobre, dopo i rilievi della Corte dei Conti avevamo scritto: nulla è perduto: le risorse ci sono e sono state accantonate e sono per le lavoratrici e i lavoratori della Scuola e del pubblico impiego. Destiniamole alle persone: troviamo la strada per farlo”. Oggi possiamo dire che ci siamo riusciti. Si chiude un accordo che permette ora di aprire immediatamente la partita del rinnovo giuridico: l’articolo 26 sulla parte delle ore funzionali all’insegnamento e del potenziamento formativo deve essere rivisto.

UIL Scuola: “I docenti debbono utilizzare il proprio tempo per prepararsi alle lezioni e per insegnare. Basta perdersi in scartoffie, basta molestie burocratiche. I dirigenti, poi, debbono avere il tempo di svolgere ruolo e funzione che sono loro propri: i registi di una squadra, non le sentinelle di una casa circondariale”.

Al dunque:

aumenti tabellari eguali al nazionale, con 4,22% a regime dal 1° gennaio 2021, aumento della RPD, destinazione delle quote residuali (20-25€ ca) su flessibilità e/o quota b provinciale (le 40 ore). I denari arriveranno a febbraio (dopo il giro della Ragioneria e della Corte dei Conti), andando a tassazione separata.

Due esempi:

Scuola Primaria

-) Fascia 0-8, arretrati lordi di 2.333,9 – rispetto ad oggi avremmo un aumento di 63 euro sul tabellare più venti / venticinque euro sulle quote provinciali

-) Fascia 15 -20, arretrati lordi di 2840,2 – rispetto ad oggi avremmo un aumento di 77 euro sul tabellare più venti / venticinque euro sulle quote provinciali

Scuola Secondaria

-) Fascia 0-8, arretrati di 2.538 – rispetto ad oggi avremmo un aumento di 69 euro sul tabellare più venti / venticinque euro sulle quote provinciali

Tabelle e informazioni dettagliate, posizione su posizione a disposizione di tutti gli iscritti

Pietro Di Fiore