UILM – TRENTINO * “TRENTINO DIGITALE“: «RETRIBUZIONI DEL 20% AI MANAGER, ASSORBIMENTI AUMENTI CONTRATTUALI AI DIPENDENTI»

Trentino Digitale: aumenti ai manager, assorbimenti aumenti contrattuali ai dipendenti. Sconcerto e rabbia da parte di molti lavoratori di Trentino Digitale rispetto alla notizia della decisione della Giunta Provinciale di aumentare di oltre il 20% le retribuzioni già consistenti dei manager delle società partecipate, tra le quali proprio Trentino Digitale.

I lavoratori di Trentino Digitale sono dei metalmeccanici e già nel 2023 per molti di loro l’aumento di 123 euro ottenuto grazie ad una clausola di salvaguardia legata all’indice di inflazione, prevista nel CCnl è rimasto una chimera in quanto per decisione dei vertici aziendali si è proceduto ad assorbire dove era possibile tale aumento.Nel 2024 era previsto un ulteriore aumento, sempre grazie alla clausola prevista nel CCnl metalmeccanici, in particolare con un indice IPCA del 6,9 l’aumento medio per i metalmeccanici è stato di 137 euro. In questo caso il Direttore Generale Shahin Kussai aveva annunciato alle organizzazioni sindacali che in questo caso non ci sarebbero stati assorbimenti e che tutti i lavoratori avrebbero avuto il loro aumento previsto.

L’aumento è arrivato per i metalmeccanici il primo giugno 2024, ma molti lavoratori di Trentino Digitale ad oggi 16 settembre sono ancora in attesa in quanto si deve aspettare il via libera della Giunta Provinciale, la quale sembra invece al quanto solerte nel riconoscere un aumento di oltre il 20% ai propri Manager a Uilm del Trentino chiede al Presidente Fugatti, il quale si è già speso in più occasioni rispetto alla problematica salariale in Trentino, di intervenire e permettere a molti lavoratori di Trentino Digitale di recuperare una parte di quanto perso da anni di inflazione a doppia cifra.

Willj Moser

Il segretario Uilm