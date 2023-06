UILM – TRENTINO * INFLAZIONE: « IN BUSTA PAGA 123,40 EURO PER I LAVORATORI METALMECCANICI, GRAZIE ALLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA »

17.31 - venerdì 9 giugno 2023

Settimana importante per oltre 10.000 lavoratori metalmeccanici del Trentino, grazie alla clausola di salvaguardia sull’inflazione stabilita nell’ultimo rinnovo del CCnl Federmeccanica-Assistal siglato il 5 febbraio 2021 in scadenza nel giugno 2024 e sulla base della stima dell’inflazione misurata dall’ indice IPCA al netto dei beni energetici importati i lavoratori metalmeccanici riceveranno in busta paga 123,40 e non i 27 previsti al momento della stipula.La clausola prevede infatti un adeguamento in positivo rispetto all’IPCA che si attesta al 6,6% nel 2023.

Non è ancora sufficiente , l’inflazione complessiva va ben oltre il 12% nella nostra provincia, pertanto in vista del prossimo rinnovo sarà fondamentale partire da queste basi garantendo la clausola di salvaguardia e puntare ancora sull’incremento salariale e sul recupero del potere di acquisto, poiché alla luce del cambiamento epocale che stiamo già vivendo il solo recupero dell’inflazione non può essere considerato sufficiente a garantire una vità dignitosa.

Anche nel nostro territorio stiamo assistendo ad una difficoltà da parte delle aziende al reperimento di addetti ed in particolare a figure specializzate. Non ci sono grosse crisi in atto e anche le richieste di cassa integrazione sono nei limiti. Stiamo cercando di rinnovare i contratti di secondo livello nelle varie aziende dove chiediamo stabilizzazione di contratti e di salario oltre il CCnl.

Salario in primis, ma anche la riduzione dell’orario di lavoro non e un tabù, abbiamo di fronte sfide epocali ,come la transizione ecologica e il nostro Paese è in forte ritardo rispetto ad altri che hanno già programmato e investito, non possiamo fare proroghe dobbiamo essere pronti e trovare le risorse per mantenere i livelli occupazionali, i lavoratori non vogliono cassa integrazione o disoccupazione, vogliono lavorare e mantenere la propria famiglia con orgoglio i dignità.

Moser Willj

Segretario Provinciale Uilm del Trentino