UIL TRENTINO / UIL FPL ENTI LOCALI / UIL FPL SANITÀ / UIL SCUOLA * RINNOVI CONTRATTI PUBBLICI: «IL 24/6/2024 FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA, PER NOI RAPPRESENTA UNA PIENA VITTORIA»

Quanto raggiunto in sottoscrizione nella serata del 24 giugno 2024, rappresenta per chi come UIL DEL TRENTINO assieme a UIL FPL EE.LL., UIL FPL SANITA’ e UIL SCUOLA RUA, hanno sempre sostenuto: “la continuità di un percorso iniziato, con il Protocollo del 18 luglio 2023, risponde alla coerenza degli impegni presi con la politica ad oggi presente, chiamata a dare risposte a chi per rappresentatività sindacale seduta al tavolo delle trattative senza preconcetti, con l’unico obiettivo di siglare il miglior accordo possibile nell’ottica e certezza, per quanto inserito, di migliorarlo nel corso del tempo”.

Lontani dalla polemica, che dovrebbe contraddistinguere un Sindacato riformista, nell’azione di operare per il bene delle lavoratrici e lavoratori, senza cercare strumentalizzazione di un momento difficile per la vita di ogni lavoratore interessato, siamo certi che solo nella ricerca del dialogo costruttivo, e non distruttivo fra le parti, permetterà di trovare soluzioni per gli interessi del pubblico impiego.

L’azione Confederale e delle categorie dei comparti del pubblico impiego della UIL del Trentino, ha dimostrato in continuità d’azione che la forza di un’organizzazione sindacale laica e laicista, abituata a non sollevare polemiche fini a se stesse, guar- dando negli occhi la controparte, trattando negli interessi di chi rappresenta, ma nel rispetto di tutti, sia la strada maestra per l’azione sindacale che ci contraddistingue.

Per la UIL la trattativa deve essere serrata, senza sconti, rispettosa anche di chi esprime considerazioni o scelte differenti, nel rimarco della naturale assunzione di responsabilità, ma siamo a sottolineare che la verità dei dati è incontrovertibile; le risorse che verranno impegnate nella prossima Legge di Assestamento 2024, con un collegamento di quanto concordato a garanzia di prossimi stanziamenti nella prossima finanziaria 2025, sono il frutto di mesi di trattativa faticosa e mai scontata da parte delle categorie del pubblico impiego, che permetterà di continuare nel percorso di crescita negli impegni sul rinnovo CCPL 2025- 2027, solo grazie a quanto sottoscritto all’interno dei Protocolli d’intesa politici fino ad oggi raggiunti.

Alzare lo sguardo verso l’orizzonte, lavorare con caparbietà, nelle difficoltà di un periodo storico per il Sindacato, deve essere certezza e garanzia di distinzione per la nostra realtà autonomista, anche e soprattutto per accrescere il potere economico delle famiglie Trentine, che nel pubblico impiego trentino vede 39.000 dipendenti, figure professionali che a vario livello garantiscono servizi di qualità indispensabili, che molte volte, se non ricordate nel loro valore, vengono date per scontate.

I Segretari Generali delle categorie della UIL FPL Enti Locali, UIL FPL Sanità e di UIL Scuola Rua Trento, assieme al Segretario Generale Confederale della UIL del Trentino, certi che la firma apposta nella serata del 24, rappresenti una piena vittoria di chi come noi ha creduto fin dal 18 luglio 2023 nella correttezza di perseguire la strada giusta, come da sempre ricordato, non si fermeranno, restando contestualmente ancorati alla realtà e nella fiducia di chi applaude per i risultati raggiunti, dando appuntamento ai prossimi momenti d’incontro e confronto nelle realtà del pubblico impiego del nostro territorio.