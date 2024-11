UIL TRENTINO * REPLICA A PRESIDENTE BATTAIOLA: ALOTTI, «ENNESIMA PROVA DI CHI DIRIGE I LAVORI, DÀ LE PRIORITÀ ALLA GIUNTA FUGATTI»

15.09 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Richieste su sanità trentina e turismo del Presidente Asat /Trentino Marketing dott. Battaiola. Ennesima prova di chi dirige i lavori e dà le priorità alla giunta Fugatti. Siamo certi che ora qualche provvedimento efficace per i malanni della sanità trentina verrà preso….non per i comuni cittadini ad esempio di Rovereto, dove si sono chiuse sale chirurgiche e reparti ospedalieri, ma di sicuro per i ricchi ospiti dei nostri stra-coccolati albergatori.

Come per il problema “casa”, ora che gli albergato risollevano questioni riguardo al rapporto assistenza sanitaria/ turismo, qualche risposta arriverà,per i loro ospiti ed affari ovviamente. Confermiamo il nostro convincimento di stare a vivere in un territorio con una specie di “dittatura” di alcune categorie (turismo e agricoltura in primis) che assorbono ed

indirizzano linee politiche e risorse pubbliche, per la massima parte prodotte dalle imposte pagate da lavoratori e

pensionati.

La manovra di bilancio 2025 ne è specchio fedele. La Uil lo ha ribadito in audizione in Consiglio Provinciale ed attende, con poca speranza, un ripensamento e aggiustamento delle azioni di bilancio proposte e messe in cantiere dalla Giunta Fugatti e dalla sua maggioranza.

*

Walter Alotti

Segretario Generale Uil del Trentino