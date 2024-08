UIL – TRENTINO * REFERENDUM AUTONOMIA DIFFERENZIATA: ALOTTI, «PARTECIPIAMO A QUESTA INIZIATIVA COME ESPRESSIONE DI UNA COMUNITÀ ITALIANA SÌ, MA AUTONOMA»

17.57 - venerdì 30 agosto 2024

Conferenza stampa Referendum Autonomia differenziata – Dichiarazione a margine UIL Trentino:

La UIL Nazionale, promotrice del Referendum, si sta impegnando fortemente in questa battaglia attivandosi con le altre organizzazioni promotrici nella raccolta delle firme sia manualmente che per via digitale.

La UIL del Trentino partecipa convintamente a questa iniziativa tenendo ben presente di essere comunque espressione di una comunità italiana sì, ma autonoma, con tutte le obbligazioni e prerogative previste dalla Costituzione per la propria specialità.

Siamo convinti che questa legge sia preoccupante e pericolosa, sia per le Regioni a statuto ordinario che per quelle ”speciali”, come la nostra.

Ravvediamo infatti il rischio che questa legge, imperfetta e per altri aspetti ambigua, imponga un modello federalista “competitivo” e non anche “solidaristico”, faccia implodere l’Unità nazionale e renda estremamente fragile il sistema del Welfare nazionale per quanto riguarda la scuola, la sanità, l’economia stessa del Paese.

Per cui il Sì della UIL del Trentino al Referendum per l’abrogazione dell’Autonomia differenziata è anche un Sì ad un modello federalista di autonomia più responsabile e solidale rispetto a quello proposto dal Governo Meloni, dal Ministro Calderoli e dalla maggioranza del Parlamento.

Walter Alotti

Segretario UIL del Trentino