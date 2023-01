UIL – TRENTINO E UIL FPL ENTI LOCALI * ORGANIZZAZONI SANITARIE: « COOPERAZIONE SOCIALE IN CRISI? SOLO ATTRAVERSO I RINNOVI CONTRATTUALI SI RENDE APPETIBILE UN SETTORE »

16.33 - lunedì 23 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

COOPERAZIONE SOCIALE IN CRISI? SOLO ATTRAVERSO I RINNOVI CONTRATTUALI SI RENDE APPETIBILE UN SETTORE.

La realtà dei fatti, analizzata all’interno del convegno organizzato da Consolida il 20.01 u.s., per confronto rispetto le criticità accusate dal settore della cooperazione sociale, rappresenta solo l’ultimo grido d’allarme, lanciato nel vuoto, stando all’assenza di rappresentanti politici in platea, che riprende quanto da anni la UIL FPL EE.LL. continua a ripetere in tutte le sedi.

Inutile fare lettura del problema una volta che “i buoi sono scappati dalla stalla”! Il settore è in sofferenza da decenni, senza mai che ci sia stata la volontà concreta di affrontare le difficoltà con le OO.SS., indispensabili solo quando si arriva ai commissariamenti di singole cooperative, per bilanci senza prospettiva di risanamento. Chi paga l’inefficienza dei Presidenti? Sempre e solo i lavoratori del settore!

Tolte alcune realtà lungimiranti, con le quali gli accordi di terzo livello sono gli unici che abbiano dato ossigeno e continuità concorrenziale con il pubblico impiego, per analoghe attività svolte dai professionisti in organico delle RSA, quali Infermieri, oss, educatori, etc…; altre realtà con vincoli d’appalto più limitati e poca capacità imprenditoriale, in assenza di risorse Provinciali, si ritroveranno azzerata la garanzia di sopravvivenza nel sistema cooperativo sociale Trentino.

La storia della Cooperazione Trentina non può continuare a rimanere nelle mani di soggetti improvvisati, con un sistema di supervisione da parte della Federazione delle Cooperativa sollecitato solo nel momento del collasso economico. Non si può e non si può più accettare!

I tavoli di rinnovo contrattuale integrativo sul settore DEVONO ESSERE RIAPERTI, con urgenti allocazioni di risorse provinciali, data l’emergenza che il Trentino sta vivendo, altrimenti l’allontanamento dei giovani, posto in lettura dagli studiosi del settore, sarà l’epilogo di una storia che come OO.SS. non accetteremo mai di vedere scritta e che rimpiangeremo come società, ricordando un passato che ha contribuito a fare diventare grande ed un esempio nel mondo il nostro territorio.

F.to Elena Aichner

Per la Segreteria Confederale- UIL del Trentino

F.to Manuel Cescatti

Responsabile di settore-Cooperazione Sociale UIL FPL EE.LL