UIL TRENTINO * COLLEGAMENTO SAN MARTINO-PASSO ROLLE: ALOTTI, « CONTINUI INVESTIMENTI CON RISORSE PUBBLICHE, IN INFRASTRUTTURE IMPATTANTI DI MODELLO TURISTICO TRADIZIONALE »

12.31 - sabato 25 marzo 2023

Collegamento San Martino di Castrozza – Passo Rolle: se nel Primiero mancano le risorse e la volontà di dotare la Comunità di Valle di una Casa della Salute, quelle per opere funiviarie imponenti ed ormai antistoriche si trovano sempre! Ennesima conferma della politica della Giunta Fugatti per il Trentino. Si continua ad investire con risorse pubbliche, che Trentino Sviluppo è una società pubblica provinciale, quasi solo in infrastrutture impattanti o legate al modello turistico tradizionale, che facciano la felicità di impiantisti e albergatori.

E fra l’altro in un’area già al centro da anni di discussioni sull’opzione di un modello diverso di turismo, più dolce e green, in pieno mutamento climatico, transizione ecologica e crisi energetica ed idrica. 55 mln di euro sono una cifra inaudita e soprattutto ancora parziale per un’opera in una Comunità di valle lasciata addirittura fuori dalla localizzazione di una delle 11 Case della Salute previste i Trentino, dal costo di 1 mln e mezzo l’una ed i cui abitanti devono per cure e visite ospedaliere recarsi a Feltre, nel Veneto di Luca Zaia. Probabilmente per mantenere in equilibrio al cugino leghista veneto i costi della struttura ospedaliera, marginale e periferica nella parte meno abitata e sviluppata del grande Veneto.

Oltre alla Casa della Salute pensiamo a quante altre azioni ed opere di carattere sociale potevano essere ridefinite con quella montagna di quattrini pubblici: casa di riposo, istituti scolastici, risanamento acquedotti, impianti energetici, collegamenti di trasporto pubblico con la Valsugana ed il capoluogo e via dicendo. Ma la campagna elettorale si avvicina…. Ed i supporter principali della Giunta vanno soddisfatti……! Mala tempora currunt!

*

Walter Alotti

Segretario Generale- Uil del Trentino