UIL SCUOLA – TRENTINO * SCUOLA INFANZIA: DI FIORE, «IMMISSIONI IN RUOLO, IL PIATTO PIANGE»

18.39 - venerdì 2 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

La scuola dell’infanzia è scuola. Immisioni di ruolo: il piatto piange. Si è tenuto oggi, 2 agosto 2024, incontro informativo sulle assunzioni a tempo indeterminato insegnanti scuola dell’infanzia sia provinciali sia equiparate. A dire il vero più che un incontro di informazione preventiva si è trattato di un mero incontro di comunicazione. Per la UIL Scuola erano presenti Donatella Sembianti e Pietro Di Fiore.

Di Fiore: “è vera informazione preventiva quando è data concreta possibilità di avanzare proposte di modifica, prima delle deliberazioni, altrimenti è una mera comunicazione di decisioni già prese”.

Nel corso dell’incontro ci sono stati dati gli esigui numeri relativi ai ruoli, in considerazione dei pochissimi pensionamenti ma anche della riduzione del numero di sezioni di scuola. Le immissioni in ruolo annunciate sono pari a 4 su sezione e 7 su posto lingua alla S.I. Provinciale; 10 su sezione e 12 su posto lingua alla S.I. Equiparata.

E’ stato comunicato che l’aumento delle immissioni in ruolo sulle lingue si è determinato dall’importante numero di docenti che hanno optato per il ritorno su posto sezione.

Sembianti: “abbiamo ricordato l’impegno dell’amministrazione a non aumentare l’organico sulle lingue in favore del potenziamento dei posto sezione, al fine di potenziare la progettazione anche sull’area linguistica. Abbiamo anche ricordato l’impegno a far ritornare a tempo pieno tutte le insegnanti che da dieci anni, era il 2014, sono condannate all’orario ridotto. E quindi a una retribuzione ridotta”.

UIL Scuola ha richiesto siano effettivamente sondate le necessità delle singole scuole: prima di rimpiazzare i posti lingua è necessario valorizzare la progettualità interna, puntando sull’utilizzo delle competenze già acquisite da tante insegnanti. E’ improrogabile dirottare i numeri delle immissione tutte su posto di sezione: 4 + 7 fa 11. In subordine, abbiamo chiesto quanto meno che sia alzato il numero oggi comunicato: da 4 e 7 a 7 e 4.

Resta un secondo punto importante: alla denatalità si risponde non tagliando organico, ma riducendo il numero di bambini per sezione, garantendo e tutelando le compresenze, generatrici di qualità dell’offerta formativa a scuola.

“La Scuola non è un costo, è un investimento! Sia mantenuto costante il numero delle persone in servizio nel corso del 2023 – 2024”. Per UIL Scuola è veramente l’ora, quella legale, di mettere al centro le Comunità scolastiche, offrendo loro il massimo delle attenzioni e degli investimenti.

Al termine del confronto sulle immissioni in ruolo, il dirigente Livio De Gasperi ha preso formale impegno a verificare nuovamente le diverse situazioni relative ai famosi 7 posti di lingua, cercando di spostare una parte di questi posti sui ruoli su Sezione per il passaggio a tempo pieno.

Prima di chiudere si è affrontato il anche il tema delle assunzioni a tempo determinato e della chiamata unica. Lunedì UIL Scuola formalizzerà proprie richieste di modifica / integrazione delle proposte avanzate dall’Amministrazione.

Infine abbiamo avuto conferma di alcune buone notizie, frutto di un confronto continuo e serrato.

-confermata la possibilità di sostituzione del personale assente a partire dal terzo giorno di assenza e non dal sesto come

precedentemente previsto;

-ribadita la volontà di stabilizzare nel senso di mantenere nella propria scuola di servizio le docenti supplementari;

-confermata risposta positiva ad un rilievo giuridico sollevato dalla UIL Scuola: i giorni di servizio prestati a partire dal

primo settembre, a scuole ancora chiuse, dovranno essere riconosciute nelle 210 ore e non come recupero orario delle attività con i bambini.

Sembianti: “Confronto continuo, serrato, propositivo … obiettivi da perseguire, risultati raggiunti, altri da perseguire con ostinazione! Anche oggi appare confermato lo sforzo dell’Assessorato per offrire attività estive ludico ricreative attraverso un diverso ventaglio di servizi conciliativi.

Lunedì invieremo nuova comunicazione con le richieste di modifica e integrazione alla proposta avanzata su assunzioni a tempo determinato e con l’assegnazione dei contratti tramite chiamata unica”