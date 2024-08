UIL SCUOLA – TRENTINO * SCUOLA INFANZIA: «ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, RESPINTE LE NOSTRE RICHIESTE»

11.11 - martedì 6 agosto 2024

///

La Scuola Infanzia è scuola. Assunzioni a tempo determinato: Respinte le richieste di UIL Scuola. Come annunciato nella giornata di venerdì, UIL Scuola ha inviato all’Amministrazione una serie di richieste di modifica delle “disposizioni per le assunzioni a tempo determinato – personale Insegnante – nella Scuola Infanzia. UIL Scuola, rappresentata da Donatella Sembianti e Pietro Di Fiore, ha avanzato precise e puntuali richieste tecniche.

È necessario:

-ricorrere al MOS (MonteOre Sostituzioni) fin dal primo giorni di assenza dell’insegnante, al fine di garantire / tutelare le ore di compresenza. Le rimanenti ore, non coperte dal MOS, debbono essere attribuite a docenti supplenti in modo da garantire la compresenza. Tutelata da legge;

-per le medesime ragioni (tutelare le compresenze), non smembrare le ore di servizio di un’insegnante assente, attribuendo frazioni orarie tra il personale. Abbiamo chiesto che questa possibilità possa essere esercitata solo per assenze sino al termine delle attività didattiche;

-ricorrere alle assunzioni fuori graduatoria come extrema ratio: in ogni caso mai attribuendo contratti a persone senza titolo.

In giornata abbiamo avuto riscontro, tanto tempestivo quanto inutile. Nulla sarà cambiato rispetto alla proposta inizialmente inviata.

Quanto al primo punto, il Dirigente riscontra che lo si fa già per le scuole più piccole. Peccato che non vi sia uno sforzo ed un’attenzione su tutte le scuole. Quanto al secondo punto, ci vien ribattuto che la scelta dei frazionamenti orari anche per supplenze brevi, viene effettuata al fine di integrare l’orario di servizio alle insegnanti con orario parziale. Peccato che molto spesso questo si traduca nella cancellazione delle compresenze e nello stravolgimento dell’orario delle persone in servizio.

Quanto al ricorso a insegnanti fuori graduatoria e al personale senza titolo di accesso (non possiamo chiamarle “insegnanti”), il Dirigente afferma che è “una situazione veramente estrema”.

Peccato che le situazioni estreme troppo spesso stiano diventando la normalità.

Infine UIL Scuola ha chiesto il massimo impegno nel pubblicizzare / comunicare a tutto il personale interessato, l’obbligo di dotarsi di SPID per poter interagire con la nostra Amministrazione.

L’unica cosa che hanno accolto. Faranno una circolare che uscirà in settimana. UIL Scuola: “nel frattempo oggi abbiamo letto la delibera assunta sulle assunzioni a tempo indeterminato. Nulla di quanto discusso è stato inserito in delibera. A riprova che l’incontro di venerdì è stato di mera comunicazione di decisioni già prese”. Sembianti: “a volte ci chiediamo se e quanto siano utili certi incontri. Il confronto non si traduce quasi mai in ascolto e in dialogo”.