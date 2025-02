UIL SCUOLA – TRENTINO * PERSONALE DOCENTE: «MOBILITÀ 2025-2026, FIRMATO IL CONTRATTO»

16.41 - martedì 25 febbraio 2025

Mobilità 2025-2026 personale docente. Uil Scuola firma il contratto. E’ stato firmato in data odierna da parte delle rappresentanti sindacali di UIL SCUOLA Trento, Annuscka Brugnara e Monica Motter, il contratto collettivo decentrato di mobilità per il personale docente per l’anno scolastico 2025/2026. Purtroppo anche in quest’occasione, nonostante i numerosi incontri, l’amministrazione disattenta all’importanza della negoziazione e poco rispettosa delle prerogative sindacali, ha preteso una firma “alla spicciolata” (passate a firmare in segreteria), anziché compiere un ulteriore sforzo e convocare per un’ultima volta tutte le parti per la stipula dell’accordo contrattuale.

A differenza dello scorso anno (UIL Scuola contraria ai vincoli non firmò), pur permanendo il vincolo triennale per i docenti che per l’anno scolastico 2024-2025 hanno ottenuto il trasferimento su una delle prime cinque sedi richieste, in fase di contrattazione siamo riusciti a far accogliere importanti deroghe al vincolo di legge. Potranno di fatto presentare domanda di mobilità definitiva, anche se soggetti al vincolo triennale, i docenti con i requisiti previsti in uno specifico articolo contrattuale. Agli iscritti sarà inviata una scheda di sintesi.

Sono state inoltre confermate le possibilità:

– di presentare, in fase di mobilità annuale, richiesta di utilizzo e assegnazione anche per i docenti che non abbiano richiesto il trasferimento;

– di chiedere assegnazione provvisoria per i docenti neo immessi in ruolo con decorrenza dall’anno scolastico 2025/2026;

– di chiedere trasferimento, che vale come sede di titolarità, per i docenti immessi in ruolo con decorrenza 01/09/2024.

E’ stata estesa (ulteriore novità) la possibilità per i docenti con esigenze di assistenza ai genitori conviventi, certificata da medico specialista, che compiono i 75 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso, di chiedere mobilità definitiva in deroga al vincolo triennale o assegnazione provvisoria di sede.

Durante gli incontri di contrattazione abbiamo avanzato richiesta che, in applicazione di quanto previsto a livello nazionale, siano possibili i passaggi di ruolo per gli insegnanti di sostegno in possesso di specifica specializzazione per il grado relativo, a prescindere dal possesso di abilitazione su classe curricolare. L’amministrazione ha accolto la nostra richiesta esplicitando che, per la fattispecie, applicherà quanto previsto dal Contratto Nazionale.

UIL SCUOLA Trento, continuerà il suo impegno per rivedere la norma di legge che impone il vincolo triennale se si ottiene trasferimento sulle prime cinque sedi richieste: che il comma sia abrogato o rivisto e limitato alla sola prima scelta. Il vincolo va rivisto: il Trentino non è composto solo da Trento e da Rovereto.