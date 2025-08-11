UIL SCUOLA – TRENTINO * LICEO PRATI – LETTERA APERTA AD ASSESSORE GEROSA: ELINA MASSIMO, «INTERVENTI CONTESTABILI NEL MERITO E NEL METODO, MAI VISTI NELLA NOSTRA COMUNITÀ»

14.59 - lunedì 11 agosto 2025

L’area della Dirigenza Scolastica della UIL SCUOLA esprime grande perplessità in merito alle modalità con le quali è stata affrontata dall’amministrazione provinciale la “questione Prati”, oggetto di interventi a nostro avviso contestabili nel merito e nel metodo. In ogni caso interventi che non si erano mai visti all’interno della nostra Comunità trentina.

La Dirigente scolastica Elina Massimo, coordinatrice dell’AREA V – Dirigenza Scolastica, della UIL SCUOLA RUA, si rivolge all’Assessore all’Istruzione con una Lettera aperta.

Lettera aperta all’Assessore.

La coordinatrice provinciale dell’Area V (Dirigenza scolastica) della UIL SCUOLA offre degli spunti di riflessione.

Alcune osservazioni si ritengono necessarie:

viene messa in discussione l’intera autonomia delle Istituzioni scolastiche, già peraltro sancita dalla Costituzione, con un’invasione di campo estremamente pericolosa per l’intero sistema scolastico del Trentino: le istituzioni scolastiche sono infatti enti dotati di autonomia didattica – finalizzata a una competente progettazione educativa e formativa per il percorso di crescita degli studenti – ed organizzativa – finalizzata alla piena ed efficace realizzazione di tale progetto.

Sono infatti le singole Istituzioni scolastiche, attraverso gli organi, le modalità ed i tempi previsti dalla normativa vigente in materia, che sole conoscono i bisogni a cui dare risposta e che sole posseggono gli strumenti pedagogici e le competenze didattiche per la loro realizzazione. Alla Provincia ed agli uffici amministrativi intermedi preposti competono le indicazioni di sistema, peraltro orientate a concorrere allo sviluppo sociale ed economico del territorio garantendo comunque la libertà di insegnamento.

Preme sottolineare questo aspetto che troppo spesso ormai sembra venire dimenticato dal decisore politico e dall’amministrazione per inseguire un consenso superficiale ed effimero e nella convinzione che le scelte educative e formative possano essere fatte a prescindere dalle competenze che anni si studi specifici e di esperienza sul campo sviluppano nei docenti.

La conoscenza di una istituzione scolastica, degli obiettivi educativi e formativi e delle loro ragioni, delle scelte didattiche e metodologiche è cosa complessa e richiede tempo e serenità. Non si contestano certo le competenze delle ispettrici che hanno redatto la relazione di verifica al Liceo Prati, che però non hanno potuto tenere conto della pluralità di elementi necessaria a quella indispensabile più ampia lettura di contesto.

È ovviamente proprio del ruolo del decisore politico e dell’amministrazione competente verificare che l’azione delle singole Istituzioni scolastiche sia coerente con gli obiettivi di sistema, in una logica di efficienza e di efficacia ed al fine di garantire il progressivo miglioramento della qualità dei servizi scolastici. Deriva inquietante ci pare invece la confusione che sembra essersi creata tra il piano del controllo e quello delle soluzioni organizzative e educative che spettano alle singole Istituzioni scolastiche. Non è sufficiente condividere con il Dirigente scolastico un piano di miglioramento che spetta totalmente agli organi collegiali, nei quali sono compiutamente rappresentate tutte le componenti che a diverso titolo vivono la scuola.

La determinazione della dirigente generale del 5 agosto scorso pone, di fatto, la dirigente scolastica sotto tutela. Ci pare questa una grave violazione dell’autonomia della stessa dirigente scolastica e della sua scuola e un atto intimidatorio verso tutta la categoria. Ad un dirigente – ancorché scolastico – si danno obiettivi, si concordano i tempi di intervento e quindi si verificano i risultati.

O si contestano addebiti e si prendono decisioni conseguenti. Appare umiliante per un ruolo strategico per l’intero sistema scolastico che si fonda su competenze complesse che non possono non essere riconosciute.

Altro elemento di criticità, forse il primo tra tutti, la questione privacy violata non solo della dirigente scolastica ma dell’intera istituzione scolastica. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita l’indebita diffusione di notizie non rispondenti al vero quanto all’organizzazione, all’attività e ai dipendenti pubblici. Il Dipartimento Istruzione, invece, pubblica una determinazione relativa a temi così delicati da imporre la secretazione della stessa.

Sconcerta il silenzio della categoria dei dirigenti scolastici di fronte ad un comportamento che lede profondamente e snatura la natura del loro ruolo e della loro funzione. Forse davvero si sono ormai assuefatti ad essere terminazioni sul territorio dell’amministrazione piuttosto che autonomi, consapevoli ed esperti organizzatori di risposte educative, formative ed organizzative ai bisogni di territori complessi che loro più di altri conoscono…

Alcune domande le vogliamo e dobbiamo porre all’Assessore: la dottoressa Gerosa era a conoscenza della determinazione della Dirigente Generale del Dipartimento? Pensa il nostro Assessore che operazioni condotte con queste modalità facciano il bene della Scuola?

Se vogliamo un sereno avvio del prossimo anno scolastico serve tornare ad una corretta interpretazione dei ruoli e in particolare di quello del Dirigente scolastico così come definito dalla legge e dal contratto. Altre sono le cose che dovrebbero interessare del decisore politico e l’amministrazione provinciale: ad esempio una seria revisione dei piani di studio, ora affastellati dalle continue integrazioni di aree di interesse e di contenuti che solo aggiungono e non riordinano il monte ore delle attività scolastiche.

In collaborazione ed in condivisione, questo sì, con docenti e dirigenti in qualità di professionisti della scuola, per rendere meno frammentario e più accattivante l’apprendimento perché, come diceva Dietrich Bonhoeffer, “le quantità si contendono lo spazio, mentre le qualità si completano a vicenda”.

Coordinamento Area V UIL SCUOLA TRENTINO ALTO ADIGE

Professoressa Elina Massimo