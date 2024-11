UIL SCUOLA – TRENTINO * INFANZIA: «IL TEMPO STA SCADENDO, CHIEDIAMO UN INCONTRO CON L’ASSESSORE GEROSA / PRONTI ALLO SCIOPERO NAZIONALE DEL 29/11»

16.00 - lunedì 11 novembre 2024

Siamo ormai a ridosso dal varo dei due Disegni di Legge di Stabilità e della relativa Collegata (Finanziaria per il 2025): strumenti normativi che dovrebbe tracciare in maniera inequivocabile un diverso e nuovo calendario scolastico per la Scuola dell’Infanzia. Ad oggi nessuna riposta alle tante richiesta avanzate dalla scrivente Organizzazione sindacale, né un qualche seguito agli impegni che la dottoressa Gerosa si era pur assunta. UIL Scuola scrive una nuova nota: all’interno le richieste di risorse aggiuntive per la Scuola Tutta, ma soprattutto la richiesta di incontro tempestivo.

Sullo sfondo l’imminente sciopero nazionale, indetto da UIL e CGIL: sciopero che per noi in Trentino, per la nostra Scuola in Trentino avrà una valenza in più.

Se sulla parte economica dei rinnovi contrattuali gli impegni presi dal Presidente sono stati rispettati, su tutto il resto (dall’undicesimo mese al rinnovo della parte ordinamentale dei Contratti Collettivi) continuiamo ad essere fermi.

In allegato comunicato stampa UIL Scuola: il primo di una lunga serie, da qui … a quando non saremo ascoltati.

Scuola Infanzia. “IL TEMPO STA SCADENDO”. UIL Scuola: “pronta una nuova nota per l’Assessore e VicePresidente Francesca Gerosa, chiedendo tempestivo incontro. Le nostre righe di data 14 ottobre, come comunicato a suo tempo, “Parole, Parole soltanto Parole!”, non hanno avuto alcun riscontro. Il tempo sta scadendo: l’Assessore ci deve risposte. Aveva preso impegni precisi, ora ci dica.

Siamo ormai a ridosso dal varo del Disegno di Legge di Stabilità e della relativa Collegata (Finanziaria per il 2025): lo strumento normativo che dovrebbe tracciare in maniera inequivocabile un diverso e nuovo calendario scolastico per la Scuola dell’Infanzia.

Ad oggi nessun nuovo appuntamento! Stiamo preparando una nuova nota all’Assessore chiedendo integrazioni alla legge finanziaria. Nota che diventerà una vera e propria lettera aperta.

La Segreteria Uil Scuola, dopo un attento confronto con le delegate dell’area scuola infanzia e con gli organi istituzionali ha deliberato di aderire allo sciopero nazionale del 29 novembre, evidenziando in particolare le gravi problematiche della Scuola: nello specifico “La scuola dell’infanzia è Scuola anche in Trentino”. Non è un servizio a chiamata!

Ricordiamo le richieste poste più volte all’Amministrazione:

• Ripensare all’undicesimo mese che, pur riconoscendo i bisogni delle famiglie, non deve

trasformare la Scuola in servizio, ma porre in essere un ventaglio di opportunità / di attività ludico motorie (pensate a proposte da volontariato, associazionismo, terzo settore, …) da offrire alle famiglie, al fine di coniugare la vita lavorativa di tutti.

• Prevedere la retribuzione estiva per le docenti a tempo determinato.

Riconoscere economicamente, come capita nel contratto della Scuola a carattere statale,

un’indennità di flessibilizzazione, al fine di garantire sostituzioni tempestive, flessibilità, buon funzionamento della scuola. (Uil scuola chiede 1000 € a docente per disponibilità alla partecipazione al relativo progetto FoREG).

• Prevedere le progressioni economiche di carriera per tutto il personale scolastico

UIL SCUOLA DA SUBITO DICHIARA LO STATO DI AGITAZIONE!

Per questo invitiamo tutto il personale della scuola infanzia ad essere presente in piazza VENERDI’ 29 NOVEMBRE, giorno dello Sciopero Nazionale, per ricordare che la Scuola merita RISPETTO, RISORSE e RICONOSCIMENTO.

Ma non ci fermeremo qui! Continueremo in varie forme a tenere alta l’attenzione con azioni sul territorio! Da una parte manterremo il dialogo con tutte le forze politiche, l’Assessore in primis, per tradurre in azioni concrete le nostre richieste per la scuola, dall’altro prospettiamo fin d’ora presidi sotto il Palazzo della Regione in coincidenza con le sedute del consiglio durante la discussione della finanziaria ed eventualmente un’assemblea provinciale per portare nuovamente le persone in piazza.