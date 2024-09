UIL SCUOLA – TRENTINO * DOCENTI PRECARI: «DIRITTO ALLO STUDIO, FINALMENTE ACCORDO UTILE»

19.46 - venerdì 13 settembre 2024

Diritto allo Studio. Finalmente accordo utile Dopo aver chiesto, sia in modo informale sia formale, un incontro al fine di rinegoziare le procedure sul diritto allo studio al fine della massima fruibilità, mercoledì, in coda al secondo incontro sul FUIs, ci si è nuovamente confrontati con l’Amministrazione sul tema dell’anticipo delle domande per poter ottenere le 150 ore di diritto allo studio. Il tutto per venire incontro alle decine di docenti che stanno partecipando o parteciperanno prossimamente ai percorsi abilitanti banditi dalle diverse Università.

Monica Motter, la segretaria di UIL Scuola, da tempo era intervenuta più volte per poter rendere il diritto allo studio tempestivamente fruibile dai docenti precari. Certo che la modifica di un diritto contrattuale necessita, lo abbiamo chiesto e ottenuto con serenità, un’apposita negoziazione.

La questione, apparentemente solo procedurale era ed è spinosa: il diritto di ciascuno deve essere coniugato al diritto di tutti. Senza fare danni. Per questo UIL Scuola non è uscita con proclami intempestivi, ma ha chiesto e ottenuto che gli scambi verbali diventassero oggetto di apposita contrattazione. Perché la modifica di un diritto contrattuale necessita un’apposita negoziazione. L’abbiamo chiesta e ottenuta E così, a distanza di pochissimi giorni, il Dipartimento Istruzione ha organizzato un secondo incontro formale.

Ma la proposta presentataci mercoledì non andava proprio bene: attribuire in tempi brevi il diritto ai permessi di studio; entro fine ottobre pubblicata la graduatoria dei richiedenti sulla base delle priorità negoziate; a chi fosse rimasto escluso l’Amministrazione avrebbe provveduto a richiedere il rimborso economico delle ore di assenza. Come dire: la taca l’era pezo del buso.

UIL Scuola pone all’attenzione di tutti una riflessione. “Per fare l’insegnante mi sono presa una laurea magistrale, poi mi hanno detto che servivano anche dei crediti formativi (i cosiddetti CFU): 24 eppoi 30 eppoi 60 eppoi … Mi adeguo e chiedo ore di permesso per frequentare i corsi universitari, un permesso che scatta solo sul calcolo delle effettive sovrapposizioni di orario di servizio. Come dire: dopo tutto lo studio, dopo tutti gli anni di servizio, torno sui banchi universitari come studentessa lavoratrice. Ed ancora non basta. Se per una procedura dovessi risultare esclusa dal diritto allo studio, mi verrebbero trattenute economicamente le ore di studio utilizzate”. E qualcuno si chiede perché mancano i docenti in Italia.

UIL Scuola si è dichiarata fin da subito indisponibile a firmare un accordo che prevedesse recuperi economici.

Sul tavolo negoziale, quindi, con una serie di scambi di e-mail nella giornata di ieri, UIL Scuola ha ottenuto che le ore utilizzate si possano sostituire con permessi che sono già contrattualmente previsti. Prima hanno accolto la possibilità di ricorrere ai 5 giorni di diritto all’aggiornamento, poi siamo riusciti a far aggiungere i 6 giorni di permesso retribuito per motivi personali.

Accolta anche questa ultima richiesta, questa mattina Uil Scuola ha firmato il nuovo contratto integrativo decentrato.

Il risultato è buono: dalla fine di settembre si potranno utilizzare i permessi per studio; entro la fine di ottobre sarà stilata la graduatoria generale degli aventi diritto; se qualche docente dovesse risultare depennato (per superamento del budget provinciale) le assenze effettuate saranno compensate con i permessi contrattuali, senza danni economici.

Ci permettiamo di dire che abbiamo ottenuto un grande risultato, nel pieno stile UIL Scuola: abbiamo fatto anticipare il diritto allo studio per i colleghi precari, li abbiamo messi al riparo da danni economici, abbiamo coniugato il diritto di ciascuno col diritto di tutti.

Rimangono alcuni nodi sulla fruizione del diritto allo studio, ivi compresa la macchinosa rendicontazione. Al termine di questo primo anno di applicazione del nuovo contratto faremo un primo bilancio.