UIL SCUOLA / TN-AA * ISTRUZIONE: «FOCUS SU RINNOVI CONTRATTUALI, PRECARIATO E PIANO TRIENNALE DI ASSUNZIONI»

12.19 - mercoledì 10 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Riunito il Consiglio Regionale della UIL Scuola. Anno nuovo, problemi e precari vecchi. Azioni per un anno scolastico diverso. Il Consiglio Regionale della Federazione della UIL Scuola Rua si è riunito ieri 9 settembre nella propria sede a Trento, in via Lunelli. All’ordine del giorno in primis lo stato delle trattative sui rinnovi contrattuali (sia per la parte economica, sia per la parte giuridica) e un nuovo e diverso piano triennale di assunzioni.

Dopo anni, a partire dall’accordo nazionale siglato a Palazzo Vidoni nel novembre 2016, di lavoro continuo volto al ripristino delle competenze sindacali, è doveroso ora rilevare proprio qui in Trentino un pericoloso e autoritario scivolamento di istituti contrattuali in favore di norme di legge. Non è accettabile pensare ad un rinnovo contrattuale che riduca le relazioni sindacali, relazioni peraltro già minate da iniziative unilaterali di alcuni Dirigenti scolastici senza alcun intervento da parte dell’Agenzia Provinciale di Negoziazione fosse intervenuta a far rispettare gli istituti contrattuali vigenti.

Sia tutelato quindi il diritto alla contrattazione: si osserva il progressivo e unilaterale consolidarsi di una prassi che ci vede convocati dall’Amministrazione per firmare documenti e contratti, senza una anticipazione dei testi a cui segua una discussione finalizzata al raggiungimento di una posizione mediata. Il Consiglio impegna la Segreteria della UIL Scuola ad attivare una massiccia campagna di azioni legali volte a tutelare i diritti contrattuali lesi. A cominciare dalle relazioni sindacali: informazioni preventiva e successiva; contrattazione decentrata, …

Nella giornata di oggi la Segreteria firmerà sia il rinnovo contrattuale che prevede l’aumento del 6% a partire dal 1. Gennaio 2025, sia l’attribuzione (fortemente voluto e ottenuto dalla UIL Scuola) di 3 punti percentuali su Laborfonds. La nostra Organizzazione apporrà, però, una nota a verbale in relazione alla mancata negoziazione del Codice di Comportamento: un codice inserito nel testo degli aumenti contrattuali e posto alla firma senza alcun confronto preventivo. Sia tutelato il diritto alla contrattazione.

Ulteriore punto all’ordine del giorno il nodo dell’abuso delle reiterazioni di contratti a termine. Il Consiglio regionale della UIL Scuola ha preso atto, ancora una volta, dell’elevatissimo numero di contratti a tempo determinato. Nel corso degli ultimi dieci anni il numero dei precari a scuola è raddoppiato. Un quarto dei docenti è precario; i nostri ragazzi cambiano un quarto dei loro insegnanti: altro che continuità didattica.

Misure per il superamento del precariato che si sono rivelate insufficienti, se non inutili; concorsi organizzati male, proposti a pochi, inefficaci.

Il risultato: docenti che trascorrono la maggior parte della loro carriera lavorativa attraverso contratti a termine. Eppoi ci si interroga sulla scarsa valorizzazione del lavoro a scuola.

UIL SCUOLA chiede:

– un nuovo contratto di lavoro: un CCPL incentrato sul successo formativo dei nostri ragazzi. Stoppiamo le ore da dedicare alle sostituzioni e ripristiniamo compresenze / codocenze volte a: lavoro per piccoli gruppi, didattica individualizzata o personalizzata, attività che permettano agli allievi di scollinare le difficoltà e di recuperare le proprie lacune;

– un piano triennale di reclutamento del personale, concretamente efficace ed efficiente, superando il “giochino” della distinzione tra cattedre vacanti e cattedre temporaneamente disponibili. Siano pesate tutte le cattedre come cattedre in organico: su tali numeri siano programmati i prossimi concorsi;

– assunzioni dal primo settembre per tutti i docenti a tempo determinato.