UIL SCUOLA RUA – TRENTINO * ASSESTAMENTO DI BILANCIO PAT: DI FIORE, «ASSENTI I FONDI PER PERSONALE PRECARIO, FORMAZIONE E SERVIZI ESTIVI»

Assestamento di bilancio sulla Scuola. La Scuola non è un costo: è un investimento.

Di Fiore: “Assestamento di bilancio? Profonda delusione nel constatare la scarsa, anzi nulla attenzione che questa legge di assestamento di bilancio dedica alla Scuola”.

Dire che mancano risorse o che, in ogni caso che le misure siano insufficienti è veramente dire poco. Abbiamo letto e riletto più volte la trentina di pagine del DdL. Nulla.

Scuola Infanzia. Forti anche del parere di autorevoli pedagogisti, abbiamo più volte sostenuto come non sia certo allungando il tempo scuola al periodo estivo che riusciamo a coniugare necessità delle famiglie e benessere dei bambini. I nostri scolari hanno necessità e bisogno di fare vacanza, di poter fare altro: giocare insieme agli altri, interagire e costruire assieme relazioni, vivere l’altro da sé come “risorsa e sfida”. Perdere tempo per perdersi nel tempo: ri – crearsi.

Se abbiamo a cuore anche i nostri allievi, allora sono necessarie risorse da investire sui servizi conciliativi, offrendo a tutte le famiglie (anche quelle meno abbienti) un ventaglio di proposte e di offerte formative su tutto il territorio provinciale. Proposte economicamente compatibili con le disponibilità familiari. Potenziare i servizi educativi nel periodo estivo per conciliare la vita lavorativa con la vita familiare, con il benessere dei nostri bimbi.

Ma non vi è solo “estate”. Da anni lamentiamo la carenza di risorse sul FoREG: un fondo che dovrebbe essere utile a potenziare autonomia organizzativa e flessibilità. UIL Scuola da anni chiede una indennità pari a quella che percepiscono gli altri docenti della scuola a carattere statale. Nulla neanche su questo fronte. Mandiamo in pensione il precariato. Totale insoddisfazione anche su questo fronte. Anno dopo anno i numeri di personale a tempo determinato aumenta sempre più. Altro che superamento del precariato!!!

In legge di assestamento due sole misure presenti: un concorso per la scuola primaria ed un concorso per il solo sostegno per la scuola secondaria. Tutte le altre classi di concorso “aspettano e sperano”. L’anno scolastico inizia il primo settembre. UIL Scuola ha più volte chiesto che le scuole possano iniziare l’anno con tutto il personale al proprio posto, mancano risorse per permettere alle scuole di avere ogni persona al proprio posto. “Che i contratti a tempo determinato partano dal 1. Settembre e non dal primo giorno di lezione. Le scuole restano scoperte (senza personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza assistenti educatori, senza docenti sino al primo giorno di scuola” E’ una misura che costa poco più di 2 milioni di euro: si tirino fuori i denari e si dia prova che la che la scuola è un investimento e non un semplice costo!

Card docenti. Che dire sul fatto che la Provincia di Trento è l’unica, su tutto il territorio nazionale, a non attribuire la cosiddetta Card docenti: un bonus a copertura delle spese sostenute (in ogni caso da documentare) per una formazione ed un aggiornamento effettivamente liberi. Ancora una volta i diritti legati alla libertà di insegnamento vengono poco tutelati.

Diritto allo studio. UIL Scuola ha più volte chiesto una misura straordinaria per permettere ai colleghi neolaureati di conseguire la necessaria abilitazione. E quindi l’agognata stabilizzazione. “Non chiediamo denaro per i colleghi. Chiediamo possano avere il diritto di avere sufficienti e necessari permessi di studio”.

La lista potrebbe proseguire … e di molto. Ci sia permesso un ultimo pensiero sempre legato al mondo che ci permettiamo di rappresentare: il tutto al riparo da ogni strumentalizzazione politica partitica.

È inutile pensare a bonus per un terzo figlio quando a Scuola continuiamo a mantenere più del 25% delle persone con contratti precari. Altro che terzo figlio: come riesco a prendere, anche in affitto, un pezzo di casa e metter su famiglia? UIL Scuola chiede a tutte le forze politiche in Consiglio Provinciale di cambiare verso a questa legge: è necessario pensare alla Scuola ed al personale che vi lavora. Lunedì invieremo a tutti i Consiglieri una Nota con puntuale richiesta di emendamenti alla legge.