UIL SCUOLA RUA TRENTINO * ASSESTAMENTO BILANCIO: «RISORSE RIDOTTE E SOLUZIONI “A BUON MERCATO”, NECESSARIO INVESTIRE NEI SERVIZI E NEL TERZO SETTORE»

Salviamo la Scuola da chi di Scuola non sa. La lettura della relazione illustrativa del Presidente, in relazione alla legge di assestamento di bilancio, non solo conferma la pochezza di risorse (e quindi di attenzioni) destinate alla Scuola, di più.

Ribadisce anche come l’unica preoccupazione sia quella di individuare strade “a buon mercato” per poter conciliare vita lavorativa delle lavoratrici e dei lavoratori ed esigenze familiari / genitoriali. Strade semplicistiche che non tengono minimamente conto delle esigenze, del benessere di bambini e ragazzi.

Se Presidente e Giunta provinciale hanno a cuore, oltre le necessità dei genitori che lavorano, anche quelle dei nostri allievi, allora investano sui servizi conciliativi, offrendo a tutte le famiglie (anche e soprattutto quelle meno abbienti) proposte rispettose delle esigenze dei bambini/ragazzi ed economicamente compatibili con le disponibilità familiari, valorizzando anche un’altra inestimabile ricchezza del Trentino: il terzo settore.

Per intanto ci corre l’obbligo di rilanciare l’hastag del 13 giugno scorso:

#proteggiamoinostribambinidallecorbelleriedegliincompetenti!