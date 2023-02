UIL SCUOLA RUA – TN AA * STATI GENERALI: « PRESIEDERÀ I LAVORI IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE PROFESSOR GIUSEPPE D’APRILE, 22/2 – CIRCOSCRIZIONE MADONNA BIANCA (11.00) »

20.46 - lunedì 20 febbraio 2023

Nella giornata di mercoledì 22 febbraio, UIL Scuola RUA – Trentino Alto Adige terrà gli Stati generali dei propri organismi statutari – UIL Scuola. Sono convocate le Rappresentanze Sindacali di tutto il personale della Scuola: ATA, Docenti, Dirigenti scolastici.

Diversi i punti all’ordine del giorno dei lavori: lavori che termineranno con una mozione che dovrà impegnare il lavoro della segreteria regionale per i prossimi mesi.

Dal rinnovo contrattuale ad una scuola che potenzi l’autonomia didattica; dall’utilizzo dei fondi PNRR al rigetto di una scuola – servizio che si basi sulla misurazione delle prestazioni.

Presiederà i lavori il Segretario generale nazionale della UIL Scuola, professor Giuseppe D’Aprile.

Vista la presenza del segretario nazionale, è organizzato un momento di incontro con gli organi di informazione.

I temi che affronterà il Segretario D’Aprile, accompagnato dalla segreteria regionale UIL SCUOLA RUA – Trentino saranno:

– il disegno di legge nazionale sull’autonomia differenziata, alla luce dell’esperienza della provincializzazione della scuola in Trentino

– l’iniziativa di legge provinciale, avanzata dall’Assessore Bisesti, sulla modifica della carriera dei docenti;

– le richieste UIL Scuola per il superamento del precariato: un precariato di Stato che danneggia in primis la continuità didattica per i nostri ragazzi.

L’incontro, in forma di conferenza stampa si terrà alle ore 11.00 di mercoledì 22 febbraio, presso la sala circoscrizionale di Madonna Bianca.

