UIL FPL SANITÀ – UIL PENSIONATI * WELFARE TRENTINO: « DOPO DUE ANNI DI EMERGENZA COVID LA SANITÀ DEVE ESSERE RIORGANIZZATA, PER GARANTIRE IL DIRITTO DI CURA »

16.30 - venerdì 20 gennaio 2023

UIL FPL SANITA’ E UIL PENSIONATI DEL TRENTINO: IL SISTEMA SANITARIO TRENTINO.

La pandemia, ha sottoposto il sistema sanitario Nazionale e Trentino, ad una pressione senza precedenti facendo emergere debolezza sia strutturali che organizzative. La sanità durante la prima ondata si è trovata sotto assedio e vi rimane ancora oggi. Ci è voluta la pandemia da covid-19 per ricordarci che la principale carenza strutturale del servizio sanitario Nazionale era quello del personale. La carenza di Professionisti della Sanità pubblica è sicuramente una delle concause maggiori dei ritardi cronici che si registrano anche nelle prestazioni con codici RAO, le quali dovrebbero garantire in tempi brevi le prestazioni richieste. A questo ci aggiunge il problema organizzativo della nostra Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.

Analizzando il sistema sanitario Trentino, Il Segretario della UIL Pensionati del Trentino Claudio Luchini e Il Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino Giuseppe Varagone hanno evidenziato una seri di criticità a tutt’oggi presenti. In particolare il calo delle prestazioni sanitarie è stato molto consistente, tutti i servizi di screening, diagnosi e monitoraggio delle patologie croniche hanno subito un declino significativo. In Trentino è routine l’attesa di mesi per ottenere visite specialistiche o di controllo, sia nelle strutture sanitarie pubbliche del Trentino, meno problemi risultano esercì ricorrendo a prestazioni presso le strutture private sia presenti nel nostro territorio che nelle regioni limitrofe, dove le stesse prestazioni si possono ottenere in pochi giorni. Ad essere penalizzati da questa situazione sono soprattutto gli anziani e in particolare quelli economicamente più fragili.

Per tali ragioni la UIL Pensionati e la UIL FPL Sanità del Trentino, ritengono importante approfondire questo argomento in un momento di incontro pubblico che si terra a breve, al fine di analizzare le cause dell’allungamento delle liste di attesa e non solo, in altre sussistono ulteriori problematiche che incidono sul sistema sanitario Ospedaliero (ricoveri, interventi ed sovraffollamenti) e Territoriale (cure intermedie e case della salute ecc… ) . Dopo due anni di emergenza covid è giunta l’ora di rivedere tutto questo, la sanità deve essere riorganizzata per garantire il diritto di cura.

Giuseppe Varagone – Segretario della Uil fpl Sanità del Trentino

Claudio Luchini – Segretario della UIL Pensionati del Trentino