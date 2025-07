UIL FPL SANITÀ * TRENTO – OSPEDALE S. CAMILLO: «ANCORA GUASTO L’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, GRAVI DISAGI PER PAZIENTI E PERSONALE»

14.43 - giovedì 17 luglio 2025

UIL FPL SANITA’: Ospedale San Camillo di Trento, ancora inattivo l’impianto di climatizzazione. Gravi disagi per personale e pazienti. Da mesi, l’Ospedale San Camillo di Trento si trova ad affrontare una situazione che riteniamo inaccettabile e pericolosa: l’impianto di climatizzazione, fondamentale per garantire condizioni ambientali idonee nei reparti e nei servizi della struttura, risulta fuori uso. Giuseppe Varagone Segretario Generale della UIL FPL Sanità del Trentino fa presente che i pannelli destinati all’erogazione dell’aria condizionata non sono funzionanti, con conseguenze dirette sull’efficienza del servizio sanitario e sul benessere di chi, ogni giorno, vive e lavora all’interno dell’ospedale.

I disagi si manifestano in particolare nei mesi estivi, quando le alte temperature mettono a dura prova sia i pazienti ricoverati – molti dei quali fragili o con patologie acute – sia gli operatori sanitari, già costretti a operare in condizioni di cronica carenza di personale. In alcuni reparti, come quelli situati al quarto piano della struttura, si registrano temperature insostenibili che compromettono seriamente la qualità dell’assistenza e aumentano il rischio di malori.

A rendere la situazione ancora più grave continua Varagone è il fatto che il problema era già stato segnalato da questa organizzazione sindacale nel mese di agosto 2024, senza che sia stato adottato alcun intervento risolutivo da parte dell’amministrazione ospedaliera o delle autorità competenti. Anche recentemente, numerosi solleciti sono stati inviati da parte di personale sanitario e pazienti, ma le richieste sono rimaste inascoltate.

Non si può parlare di imprevisto: siamo di fronte a una mancanza di attenzione e programmazione, che mostra un’inquietante indifferenza nei confronti della salute e della sicurezza di lavoratori e degenti. È doveroso ricordare che, in ambito sanitario, il benessere dell’ambiente di lavoro non è un optional, ma un diritto tutelato e una condizione essenziale per garantire un’assistenza dignitosa ed efficace.

Chiediamo un intervento immediato e risolutivo. Se anche in questa occasione dovesse mancare una risposta concreta e tempestiva da parte dell’amministrazione, ci vedremo costretti a segnalare formalmente la situazione al Servizio per il Lavoro e agli enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La nostra organizzazione continuerà a vigilare con determinazione, al fianco del personale e dei cittadini, affinché venga garantito il rispetto delle condizioni minime di sicurezza e vivibilità in tutte le strutture sanitarie della provincia.

