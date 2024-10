UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * WELFARE: VARAGONE, «RIDUZIONE POSTI LETTO S. MARIA CARMINE ROVERETO, IMPATTO NEGATIVO SU QUALITÀ SERVIZIO»

18.35 - venerdì 25 ottobre 2024

In un incontro urgente convocato per i lavoratori, è stata annunciata una riorganizzazione che coinvolge la riduzione dei posti letto e la ricollocazione del personale attualmente in servizio. La UIL FPL Sanità commenta: «Così i tempi di attesa cresceranno, anche per gli interventi programmati».

Una decisione che lancia un segnale preoccupante per le unità operative di chirurgia dell’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. È stato infatti comunicato l’accorpamento delle unità operative di Chirurgia A e B: la prima dedicata alla chirurgia generale, la seconda alla chirurgia vascolare e urologica. Questa fusione, senza una data di conclusione definita, è stata decisa con urgenza, come dimostra la convocazione immediata del personale delle due unità per discutere la ricollocazione di infermieri, medici e operatori socio-sanitari in altre strutture dell’ospedale.

La motivazione fornita per questa riduzione e accorpamento, secondo quanto riferito alla UIL FPL Sanità dal personale presente all’incontro, risiede nella carenza di infermieri e OSS per mantenere entrambe le chirurgie operative. Il Segretario Generale Giuseppe Varagone ha dichiarato: «Il personale è stato informato che dal 4 novembre le due unità di chirurgia saranno unite, con una conseguente riduzione dei posti letto e il ricollocamento del personale in altre unità dell’ospedale, senza alcun confronto preventivo».

In seguito a questi sviluppi, il sindacato ha inviato una diffida all’azienda sanitaria, richiedendo un incontro urgente per discutere la questione. Varagone ha precisato: «Non si sta tenendo conto né dei lavoratori, già in condizioni difficili, né dei pazienti: la chiusura di un’unità operativa comporterà inevitabilmente un aumento dei tempi di attesa per gli interventi programmati e crea incertezze per la gestione delle emergenze, soprattutto con la perdita di una ventina di posti letto».

La UIL FPL sanità ha inoltre evidenziato che i ricoveri d’urgenza provenienti dal Pronto Soccorso subiranno ripercussioni, con un impatto negativo sulla qualità del servizio per i cittadini.

Giuseppe Varagone

Segretario Generale UIL FPL Sanità Trentino