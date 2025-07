UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA: VARAGONE, «SOLIDARIETÀ AL PERSONALE ED AI SOCCORRITORI AGGREDITI AL PRONTO SOCCORSO, SERVONO MISURE URGENTI»

10.11 - martedì 22 luglio 2025

La UIL FPL Sanità del Trentino esprime solidarietà e vicinanza al personale sanitario e ai soccorritori aggrediti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento. La UIL FPL Sanità del Trentino condanna con fermezza gli episodi di violenza avvenuti recentemente presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Chiara di Trento, e si schiera al fianco di tutto il personale sanitario e i soccorritori che ogni giorno dedicano la loro professionalità e il loro impegno al servizio della cittadinanza.

Purtroppo, non si fermano le aggressioni contro gli operatori sanitari. Nei giorni scorsi si sono verificati due gravi episodi: il primo, sabato sera alle 23:30, quando un paziente ha tentato di aggredire un’infermiera, ma grazie all’intervento tempestivo di un vigilante in turno si è evitato il peggio; l’uomo è stato comunque preso a pugni, riportando una prognosi di tre giorni. Il secondo episodio, avvenuto ieri mattina, ha coinvolto due autisti del servizio di Trentino Emergenza, che hanno riportato escoriazioni multiple e un trauma all’occhio in seguito a una discussione degenerata all’arrivo in Pronto Soccorso.

Questi fatti sono inaccettabili e rappresentano un grave attacco alla dignità e alla sicurezza di chi lavora con dedizione per garantire cure e assistenza. La crescente frequenza di episodi di violenza negli ambienti di cura genera paura e insicurezza tra gli operatori sanitari, e non può essere tollerata.

La UIL FPL chiede con fermezza alle istituzioni di intervenire immediatamente con misure concrete, rafforzando la vigilanza e applicando pienamente le normative contro le aggressioni al personale sanitario. È fondamentale non minimizzare quanto accaduto, ma agire con determinazione per prevenire futuri episodi e tutelare chi opera ogni giorno per il bene della collettività.

Ai professionisti aggrediti va il nostro pieno sostegno, umano e sindacale. Auspichiamo che possano superare al più presto le ferite, sia fisiche che psicologiche, che queste aggressioni hanno lasciato.

La UIL continuerà a vigilare e a chiedere azioni concrete per garantire ambienti di lavoro sicuri e rispettosi, perché la sicurezza di chi lavora in sanità è un diritto fondamentale di tutti.

*

F/to Segretario Generale della UIL FPL Sanità del Trentino

Giuseppe Varagone