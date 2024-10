UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * OSPEDALE S. CHIARA: VARAGONE, «ALTRO EPISODIO DI VIOLENZA AI DANNI DEL PERSONALE DELL’APSS, È ORA DI DIRE BASTA»

17.20 - mercoledì 30 ottobre 2024

Altro episodio di violenza ai danni del personale dell’APSS. È ora di dire basta!!!. La Uil Fpl del Trentino con grande rammarico DENUNCIA un altro episodio di violenza verificatosi presso l’Ospedale Santa Chiara di Trento in data odierna, che ha coinvolto un dipendente del personale addetto alla portineria dell’APSS.

In circostanze purtroppo ormai frequenti, un lavoratore in forza alla portineria è stato aggredito fisicamente da una paziente provocandogli lesioni fisiche a seguito di un morso. Il portinaio, che ha riportato lesioni, è stato prontamente portato presso il Pronto Soccorso per le dovute cure necessarie.

A seguito di questo episodio, è fondamentale ribadire l’urgenza di misure adeguate a garantire la sicurezza del personale e dei pazienti, con l’adozione di protocolli di prevenzione della violenza. A tal fine, la Uil Fpl del Trentino chiede di effettuare un’analisi delle condizioni che possano favorire simili episodi e identificare punti critici nella gestione della sicurezza, incrementare la formazione specifica per il personale in contatto con pazienti a rischio sia in termini di gestione dell’emergenze, sia di tecniche di de-escalation.

Inoltre la Uil Fpl del Trentino chiede un incremento di personale qualificato in situazioni delicate o con pazienti a rischio. La sicurezza dei lavoratori dev’essere necessariamente al primo posto solo così si potrà prevenire altri incidenti.

Giuseppe Varagone

Segretario Generale della UIL FPL Sanità del Trentino